WinCommerce lập kỷ lục doanh thu, vượt mốc 10.000 tỷ đồng trong quý III

Thị trường bán lẻ Việt Nam: Từ giai đoạn phục hồi đến bứt phá tăng trưởng

Sau gần một thập kỷ chuyển mình mạnh mẽ, thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng cao nhất kể từ sau đại dịch. Năm 2024-2025, xu hướng tiêu dùng đã hồi phục rõ nét, được dẫn dắt bởi thu nhập cải thiện, tầng lớp trung lưu mở rộng và sự lan tỏa của mô hình bán lẻ hiện đại tới khu vực nông thôn.

Theo báo cáo mới nhất của Insight Asia, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt khoảng 309,7 tỷ USD, trong đó kênh bán lẻ hiện đại (Modern Trade - MT) chiếm 27% tổng doanh thu bán lẻ, tăng mạnh so với 15% năm 2005.

Kênh MT được dự báo sẽ đạt 35% vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép khoảng 12%/năm, nhanh nhất trong khu vực ASEAN. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hạ tầng logistics, thanh toán số và mở cửa thương mại, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất châu Á.

Song song đó, sức mua tiêu dùng trong nước đang phục hồi mạnh mẽ. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2025 ước đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 9, mức tăng đạt 11,3%, cao nhất kể từ đầu năm. Các nhóm hàng thiết yếu tăng trưởng tốt như lương thực - thực phẩm (tăng 13,8%), may mặc (tăng 15,2%), dịch vụ ăn uống (tăng 15%), phản ánh đà hồi phục rõ rệt của tiêu dùng nội địa.

Trong bối cảnh sức cầu tiêu dùng phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt từ tháng 9, thời điểm mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm, các doanh nghiệp bán lẻ nội địa như WinCommerce (WCM) đang tận dụng tốt cơ hội để tăng tốc.

WinCommerce (WCM) đang tận dụng cơ hội thị trường bán lẻ hồi phục mạnh để tăng tốc (Ảnh: MSN).

Doanh nghiệp nội địa dẫn dắt làn sóng hiện đại hóa bán lẻ

Trên nền tảng phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng trong nước, WinCommerce, thành viên của Tập đoàn Masan (MSN), ghi nhận doanh thu quý III vượt mốc 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Kết quả này là phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, đón đầu xu hướng tiêu dùng hiện đại và tối ưu hóa vận hành dựa trên công nghệ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của WinCommerce đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2024, vượt xa kịch bản tăng trưởng cơ sở mà doanh nghiệp đề ra cho năm nay (8-12%).

Tính đến hết tháng 9, WinCommerce đã mở mới 464 cửa hàng, trong đó gần 75% là WinMart+ tại khu vực nông thôn. Riêng miền Trung đóng góp 227 cửa hàng, chiếm một nửa tổng số mở mới trong năm. Toàn bộ cửa hàng khai trương từ đầu năm đến nay đều đạt lợi nhuận dương.

Sự hiện diện ngày càng rộng khắp của WinMart đang góp phần định hình lại thói quen tiêu dùng của người Việt, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Người dân bắt đầu quen với việc mua sắm trong không gian sạch sẽ, tiện nghi; lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giá cả minh bạch.

Người dân bắt đầu quen với việc mua sắm trong không gian sạch sẽ, tiện nghi của hệ thống bán lẻ hiện đại thuộc Masan Group (Ảnh: MSN).

Đó không chỉ là sự thay đổi về hành vi tiêu dùng, mà còn là bước tiến trong chất lượng sống, hướng tới một phong cách sống hiện đại, văn minh và bền vững, điều mà mọi người Việt đều mong muốn.

Với lợi thế tích hợp từ hệ sinh thái Masan, gồm Masan Consumer (hàng tiêu dùng), Masan MEATLife (thịt tươi và chế biến), WinEco (nông sản sạch) và Techcombank (giải pháp tài chính số), mỗi cửa hàng WinMart+ không chỉ là điểm bán hàng, mà còn là trung tâm phục vụ tiêu dùng đa tiện ích, nơi người dân tiếp cận dễ dàng hơn với chất lượng, giá trị và cuộc sống hiện đại.

Tăng tốc về cuối năm, hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới

Bước vào quý IV, giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, sức cầu tăng mạnh từ mùa lễ hội và Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của WinCommerce.

Với gần 4.300 cửa hàng và tỷ lệ cửa hàng có lãi cao kỷ lục, doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong quý IV, thời điểm chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu toàn ngành.

WCM được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong quý IV (Ảnh: MSN).

Dù đạt được kết quả kinh doanh tích cực, WinCommerce vẫn đang đối mặt với một số thách thức mang tính cấu trúc của thị trường bán lẻ Việt Nam. Áp lực chi phí mặt bằng, logistics và nhân sự vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn.

Tại khu vực nông thôn, dù dư địa còn rộng mở, mức độ chuyển đổi sang mô hình bán lẻ hiện đại vẫn cần thời gian. Do đó, WinCommerce cần duy trì chiến lược mở rộng có chọn lọc, cân bằng giữa tốc độ và hiệu quả, đồng thời đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và chuỗi cung ứng để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Những thách thức hiện tại cũng chính là chất xúc tác giúp doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh, bứt phá trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm 2025.

Không chỉ đóng vai trò là doanh nghiệp bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam, WinCommerce đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hạ tầng tiêu dùng quốc gia, kết nối hàng chục triệu hộ gia đình với các sản phẩm thiết yếu, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm tiện lợi.

Từ phục hồi ngắn hạn đến chiến lược dài hạn, WinCommerce đang góp phần không nhỏ vào hành trình hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, giúp định hình nền tảng tiêu dùng mới - hiện đại, minh bạch và mang đậm dấu ấn doanh nghiệp Việt.