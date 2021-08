Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến: Phanh phui 'thế giới ngầm' than lậu

Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, chơi lan đột biến trăm tỷ đồng, ít ai biết anh em song sinh Giang, Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép.

"Rửa tiền" qua lan đột biến?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố 12 người cùng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 227 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Cặp song sinh Giang, Thanh (hai bên áo trắng) tại buổi giao dịch lan đột biến hàng trăm tỷ đồng.

Trong vụ án, bị can Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh là anh em song sinh, cũng là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương đã tạo cho bản thân "vỏ bọc" doanh nhân thành đạt, nổi tiếng về độ chịu chơi trong giới chơi lan đột biến. Với việc sở hữu một vườn lan đột biến rộng hàng nghìn mét vuông, hai anh em Giang, Thanh nổi lên tại Đông Triều, Quảng Ninh như một hiện tượng lạ.

Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng về độ chịu chơi và cách vung tiền không chớp mắt của cặp song sinh này khiến nhiều tay anh chị đất mỏ cũng phải nghiêng mình. Điển hình, hồi tháng 3, hai người này gây chấn động dư luận với thương vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng. Còn bình thường, mỗi lần giao dịch lan đột biến được đưa thông tin lên mạng xã hội của anh em này ít nhất cũng phải 5 tỷ đồng.

Không chỉ chơi lan, cặp song sinh Giang, Thanh còn sở hữu căn biệt thự triệu đô nằm sát mặt đường chính và dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng. Nổi bật trong đó là chiếc Rolls Royce Cullian (trị giá 29 tỷ đồng). Theo nguồn tin, thời gian gần đây, cặp anh em "đại gia" trên còn lấn sân sang buôn vàng và có công ty vàng bạc đá quý đặt tại TP Hải Dương.

Đặc biệt, để tăng thêm độ "bóng" và uy tín của lớp vỏ bọc, cặp song sinh này thường xuyên làm từ thiện, ủng hộ tiền cho một số sự kiện ở tỉnh nhà. Gần đây nhất, anh em Giang, Thanh cũng tích cực quyên góp ủng hộ Quỹ chống dịch Covid-19.

Vườn lan đột biến rộng hàng nghìn mét vuông của 2 anh em Giang, Thanh.

Với độ giàu khủng và nhanh đến chóng mặt, ít ai biết cặp song sinh này làm gì và thu nhập chính của họ lấy từ đâu mà dám "xuống" hàng trăm tỷ đồng mua lan đột biến? Nhiều người sành sỏi trong giới chơi lan đột biến đã đặt câu hỏi đối với khối tài sản kếch xù của 2 anh em Giang, Thanh và hoài nghi: Màn làm giá giao dịch lan đột biến chỉ là phi vụ "rửa tiền bẩn" của một thế lực ngầm đằng sau.

Đường dây than lậu khủng

Sau vỏ bọc không hoàn hảo, 2 anh em Giang, Thanh đã lộ nguyên hình là những đầu nậu khai thác than trái phép liên tỉnh. Đường dây than lậu có sự móc nối với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Theo tài liệu của cục C03, Bộ Công an, năm 2014, Công ty Cổ phần Yên Phước do bà Châu Thị Mỹ Linh làm giám đốc được cấp phép khai thác than tại Mỏ than Minh Tiến, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trữ lượng được cấp phép khai thác là 8.500 tấn/năm, thời hạn đến năm 2031 với hơn 136.000 tấn.

Sau khi giải phóng xong mặt bằng, từ năm 2018, Công ty Cổ phần Yên Phước bắt đầu khai thác than bằng hình thức lộ thiên. Một năm sau, bà Linh móc nối để hai anh em Giang, Thanh (là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) đứng ra khai thác, chế biến than tại mỏ với giá một tấn than thành phẩm 450.000 đồng, khối lượng khai thác khoảng 400.000 tấn/năm. Hàng năm, hai anh em Giang, Thanh sẽ phải nộp lại phần trăm theo tỉ lệ khai thác than thực tế cho bà Linh.

Từ khi được cấp phép, mỏ này đã khai thác hơn 2,5 triệu tấn than nguyên khai, than cám nghiền từ bã sàng và than xít. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ mỏ và đơn vị khai thác thì mỗi năm chỉ khai thác 8.500 tấn than theo đúng như giấy phép. Nghĩa là số lượng than khai thác vượt mức cho phép gần 120 lần. Tại mỏ hiện còn hơn 1,5 triệu tấn than chưa tiêu thụ.

Để che giấu sai phạm, Công ty Cổ phần Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương đã lập khống hồ sơ nghiệm thu, báo cáo số lượng khai thác với cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên bằng đúng với cấp phép. Than được nhóm này chuyển về các bãi ở Hải Dương, Quảng Ninh để tiêu thụ đi khắp cả nước.

Cũng theo C03, với hành vi khai thác than lậu, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên môi trường, phí bảo vệ môi trường, nhóm Giang, Thanh, Linh và các đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Hành vi khai thác vượt trữ lượng tối đa của giấy phép khai thác khoáng sản của các bị can còn gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế hàng chục tỷ đồng.

Để phá thành công chuyên án, C03 đã cử hàng trăm trinh sát "ăn nằm" ở các mỏ than. Ngày 19/8, hơn 135 cán bộ cảnh sát kinh tế, cơ động và quản lý thị trường đã khám xét các cơ sở kinh doanh than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương.

Theo Hoàng Dương

Tiền Phong