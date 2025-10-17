VPS chào bán 202,31 triệu cổ phiếu trong lần đầu ra mắt công chúng

Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 406 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10 Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) thông báo về đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo đó, đây là cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị. Tổng số lượng chào bán là 202,31 triệu cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với các nhà đầu tư là 100 cổ phiếu.

Cổ phiếu VPS có giá chào bán tối thiểu là 60.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu này sẽ được chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua, không thuộc những đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ hiện hành của VPS và phương án phát hành.

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (bao gồm cả tiền đặt cọc) là 8600073694, chủ tài khoản là Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh Hà Thành).

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu thông qua tổ chức phát hành, trực tiếp tại hội sở/chi nhánh/phòng giao dịch của VPS hoặc trực tuyến trên ứng dụng SmartOne của VPS (tại tính năng “Đặt mua IPO VPS”); thông qua hệ thống đại lý phân phối chính thức của VPS tại https://www.vps.com.vn/bai-viet/vps-chinh-thuc-cong-bo-10-dai-ly-phan-phoi-co-phieu-trong-dot-ipo-sap-toi

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu VPS ở cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.

Được thành lập năm 2006, từ quý I/2021, VPS (có địa chỉ tại 65 Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới tại Việt Nam trong 19 quý liên tiếp.

Với khoảng 1,6 triệu tài khoản khách hàng và nền tảng vững chắc cùng chiến lược phát triển khác biệt, VPS tiếp tục kiên định với tầm nhìn xuyên suốt là “Kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững bằng cách mở rộng cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính cho mọi người”.