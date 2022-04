VPBank NEO đạt giải Ứng dụng ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2021

Theo tạp chí hàng đầu châu Á - The Asian Banker, việc xét giải dựa trên đánh giá của hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng toàn cầu đối với các tiêu chí như chiến lược phát triển, tốc độ tăng trưởng khách hàng trực tuyến, ứng dụng công nghệ bảo mật, tích hợp sản phẩm… VPBank NEO đã khẳng định chất lượng dịch vụ trên kênh ngân hàng điện tử, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Điều này thể hiện qua các yếu tố như số lượng người dùng đông đảo và lượt đánh giá cao trên các siêu thị ứng dụng. Đại diện VPBank cho biết, tính đến tháng 3/2022, đã có gần 3,3 triệu người đăng ký sử dụng VPBank NEO với điểm đánh giá trên App Store (iOS) và Google Play (Android) đạt mức gần 5 sao - mức cao nhất trong số các ứng dụng ngân hàng số hiện nay. Tổng lượng giao dịch qua kênh VPBank NEO đạt khoảng 42 triệu lượt, giá trị giao dịch khoảng 570.000 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là sự sáng tạo của các tính năng. Thay vì phải tới quầy giao dịch hoặc chi nhánh để nhờ hỗ trợ, khách hàng có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi trên VPBank NEO một cách đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, từ mở tài khoản trực tuyến (eKYC), gửi tiết kiệm, mở thẻ tín dụng cho đến tư vấn đầu tư, chuyển tiền bằng mã QR… Nền tảng ngân hàng số này còn hỗ trợ khách hàng đặt lịch thanh toán tự động định kỳ với những hóa đơn tiêu dùng thiết yếu như điện, nước, internet, điện thoại và mới đây là tính năng tạo iNICK - đặt tên cho tài khoản dựa trên cá tính riêng nhằm tạo khác biệt cho người dùng.

Không chỉ vậy, VPBank NEO còn cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích, ưu đãi mở rộng từ các đối tác đến từ nhiều lĩnh vực như giao vận (Be Group, Ahamove), ví điện tử (Momo, ShopeePay, ZaloPay…), hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet…), viễn thông (Vinaphone, Mobilefone…), chứng khoán (VPS, Mirae Asset, KS Securities…), giải trí (mua Vietlot, chơi game trúng thưởng...)… mang tới những trải nghiệm thú vị cho khách hàng. VPBank mong muốn xây dựng hệ sinh thái toàn diện, trong đó khách hàng là trọng tâm, được tận hưởng mọi tính năng, tiện ích của hệ sinh thái do VPBank xây dựng.

Giao diện ứng dụng VPBank NEO (Ảnh: VPBank).

Ngoài đầu tư cho các tính năng mới, VPBank cũng quan tâm cho hệ thống bảo mật thông tin của nền tảng. Với VPBank NEO, không chỉ dừng lại ở tính năng kích hoạt, mở, khóa thẻ, việc đăng nhập đã được cá nhân hóa bằng sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) và khả năng bảo mật được nâng cao hơn các ứng dụng khác trên thị trường nhờ tính năng giúp chủ sở hữu chủ động khóa tài khoản bất cứ khi nào nghi ngờ bị gian lận.

"VPBank đã xây dựng VPBank NEO như một nền tảng ngân hàng số toàn năng cung cấp một hệ sinh thái tiện ích dịch vụ hỗ trợ tối đa cuộc sống của khách hàng, vượt xa một ứng dụng thanh toán thông thường, nhất là trong giai đoạn Covid-19", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Đại diện VPBank cho biết, giải thưởng là minh chứng cho chiến lược chuyển đổi số đúng đắn toàn diện, đưa các dịch vụ, sản phẩm tài chính của ngân hàng lên các kênh số hóa, thậm chí cả dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trong thời gian tới, VPBank sẽ tiếp tục hướng tới việc xây dựng các tính năng, giải pháp nâng cao trải nghiệm người dùng trên VPBank NEO như gia tăng sản phẩm đầu tư, vay online, tra soát trực tuyến, định danh bằng video call… Ngân hàng đồng thời nghiên cứu rút gọn các bước giao dịch hơn nữa trên mỗi tính năng để khách hàng thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cũng trong thời gian này, The Asian Banker đồng thời trao tặng VPBank giải thưởng "Sáng kiến mô hình kinh doanh số tốt nhất Việt Nam" (Best Digital Business Model Initiative in Vietnam) cho những sáng tạo của ngân hàng nhằm phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng thông qua các sản phẩm, kênh phân phối mới.

Trước đó, VPBank năm thứ 4 liên tiếp (2018 - 2021) được xướng tên trong danh mục "Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu" do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) trao tặng dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Giải thưởng này ghi nhận quá trình ứng dụng công nghệ số của VPBank để thay đổi mô hình quản lý, kinh doanh, chuyển đổi số thành công năm vừa qua.

Với lịch sử hoạt động hơn 20 năm, tạp chí The Asian Banker được xem là một trong những tổ chức uy tín trong việc đánh giá xếp hạng các tổ chức tài chính toàn cầu, thu hút sự theo dõi của hàng nghìn độc giả là doanh nhân trong khu vực và trên thế giới. Chất lượng và danh tiếng của hệ thống giải thưởng từ tạp chí này luôn được cộng đồng tài chính quốc tế trông đợi và đánh giá cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: 1900545415 hoặc truy cập website: https://www.vpbank.com.vn/