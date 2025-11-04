VPBank được vinh danh tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo APAC 2025

Giải thưởng Red Hat APAC Innovation Awards 2025, với chủ đề “Mở khóa tương lai” (Unlock the Future), tôn vinh các tổ chức tiên phong trong ứng dụng công nghệ mở để định hình năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số và tạo ra tác động kinh doanh bền vững.

Trong số 30 doanh nghiệp được vinh danh toàn khu vực châu Á, VPBank là đại diện duy nhất của ngành ngân hàng Việt Nam, nhờ dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (core banking) quy mô lớn trên nền tảng Red Hat OpenShift Platform Plus.

VPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại ASEAN triển khai core banking trên Red Hat OpenShift (Ảnh: VPBank).

Tiên phong đưa công nghệ trở thành trụ cột cho sự phát triển bền vững, VPBank đã vận hành core banking trên nền tảng đám mây mở.

Dự án có quy mô đặc biệt lớn, bao gồm việc chuyển đổi hơn 18 triệu tài khoản khách hàng và hàng triệu hồ sơ khoản vay sang nền tảng mới chỉ trong dưới 24 giờ cắt chuyển. Đây là một trong những dự án chuyển đổi công nghệ ngân hàng có quy mô và độ phức tạp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc chuyển sang kiến trúc mở giúp VPBank tự động hóa triển khai, tăng tốc độ phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo hiệu suất - bảo mật - tính ổn định ở mức cao nhất.

Quan trọng hơn, nền tảng mới giúp VPBank rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, dễ dàng tích hợp với hệ sinh thái đối tác fintech, đồng thời mang lại trải nghiệm ngân hàng số mượt mà, an toàn và cá nhân hóa hơn cho khách hàng.

Ông Wong Kok Seng Augustine, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin VPBank, cho biết mục tiêu của VPBank là xây dựng nền tảng số làm trọng tâm, thúc đẩy sự linh hoạt, khả năng phục hồi và đổi mới liên tục.

“Việc hợp tác với Red Hat đã giúp chúng tôi hiện đại hóa nền tảng core banking với độ linh hoạt, tốc độ và độ tin cậy cao hơn - những năng lực thiết yếu trong bối cảnh tài chính đang thay đổi nhanh chóng.

Sự chuyển đổi này giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, trao quyền cho đội ngũ sáng tạo tự tin và đưa VPBank trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực về ngân hàng ứng dụng công nghệ”, ông Wong Kok Seng Augustine khẳng định.

VPBank là đại diện duy nhất của ngành ngân hàng Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng của Red Hat (Ảnh: VPBank).

Giải thưởng quốc tế từ Red Hat là sự ghi nhận quan trọng cho chiến lược chuyển đổi số dài hạn của VPBank, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong ứng dụng công nghệ lõi hiện đại, nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Đại diện Red Hat Việt Nam, bà Đào Hoàng Giang (Jane) - Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar - chia sẻ: “Việc VPBank tiên phong triển khai hệ thống core banking Temenos trên Red Hat OpenShift là minh chứng cho tầm nhìn và năng lực công nghệ của một ngân hàng Việt Nam đang vươn tầm khu vực.

Nền tảng này giúp VPBank đạt được sự linh hoạt, ổn định và hiệu suất vượt trội, tạo nền móng vững chắc để đổi mới không ngừng và phục vụ hàng triệu khách hàng tốt hơn mỗi ngày”.

Bằng việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, VPBank tiếp tục củng cố vị thế là ngân hàng có năng lực công nghệ lõi hàng đầu Việt Nam, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.