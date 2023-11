VPBank đồng hành cùng Westlife, đưa trải nghiệm giải trí đỉnh cao tới khách hàng

Hơn 30.000 người hòa mình cùng Westlife

Tháng 11, người yêu nhạc Việt Nam có cơ hội chìm đắm vào những bản tình ca bất hủ của ban nhạc đến từ Ireland - Westlife. Đêm diễn vào ngày 21/11 và 22/11 tại sân vận động Thống Nhất, TPHCM. Vé của đêm diễn đầu tiên đã bán hết chỉ trong 4 tiếng, đêm diễn thứ 2 cũng đã bán hết các hạng ghế trên khán đài.

The Wild Dreams Tour - All The Hits! là tour diễn vòng quanh thế giới lớn nhất của ban nhạc Westlife - thần tượng âm nhạc trải dài từ thế hệ 7X đến 9X Việt Nam. Và nhà tài trợ lớn nhất đứng sau sự kiện này là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank.

Đưa Westlife tới Việt Nam là món quà mang ý nghĩa "thịnh vượng tinh thần" mà VPBank dành cho cộng đồng yêu nhạc (Ảnh: VPBank).

"Nhận thấy việc đồng hành cùng The Wild Dreams Tour - All The Hits! sẽ giúp người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này", đại diện VPBank chia sẻ.

VPBank cũng không quên dành tặng khách hàng của mình hơn 5.000 vé của đêm diễn ngày 21/11 với những vị trí ngồi có tầm nhìn đẹp nhất của khán đài. Tại khu vực CAT 1 sát sân khấu, khách hàng được nhìn ngắm các thần tượng ở khoảng cách chưa đến 5m. Toàn bộ 5.000 vé đã nhanh chóng tìm được chủ nhân qua những chương trình tặng vé công khai do ngân hàng tổ chức.

Đây không chỉ là sự kiện âm nhạc mang tính giải trí, mà là một trải nghiệm tinh thần đỉnh cao, đầy xúc cảm dành cho cộng đồng yêu nhạc mà VPBank mong muốn thương hiệu ghi dấu ấn như một người bạn đồng hành tận tâm, hiểu lòng người hâm mộ.

VPBank tiên phong sứ mệnh "Thịnh vượng Tinh thần"

Trên thế giới, nhiều ngân hàng lớn cũng rất tâm huyết với chiến dịch tài trợ cho các lễ hội âm nhạc như VPBank, gồm: Barclays với lễ hội âm nhạc thường niên British Summer Time Hyde Park với sự tham gia của Céline Dion, Bruno Mars, Michael Bublé, hay Citi Sound Vault của Citibank với sự góp mặt của các tên tuổi lừng danh (Coldplay, Brittany Howard, Brandi Carlile)...

Light Up Việt Nam - sự kiện âm nhạc thắp sáng VPBank (Ảnh: VPBank).

"Việc các thương hiệu lớn sử dụng âm nhạc trong xây dựng thương hiệu giúp tăng sự nhận biết thương hiệu, tạo ra trải nghiệm và kết nối cảm xúc sâu sắc với khách hàng như Apple Music Festival, Pepsi Super Bowl halftime show, Citi Sound Vault, hay Việt Nam có VPBank tiên phong", ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc tổ hợp Tiếp thị sáng tạo Pencil Group, chia sẻ.

Đây không phải lần đầu VPBank mang đến những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao. Ngân hàng từng ghi dấu ấn với các chương trình từ 2014 đến nay gắn với nhiều tên tuổi nghệ sĩ lớn như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Paris Ballet (2016) và Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking - 2016)...

Anh Đoàn Ngọc Thanh (Hà Nội), một khách hàng đã từng tham dự show Richard Clayderman năm 2014, chia sẻ: "Tôi ấn tượng vì VPBank là thương hiệu đầu tiên đưa âm nhạc và nghệ sĩ thế giới đến với Việt Nam khi chưa ai làm việc đó. Show diễn mang lại cho tôi trải nghiệm vô cùng đáng nhớ và xúc động vì những đặc quyền mà chỉ khách hàng VPBank mới có".

Giải chạy VPIM 2023 mang ý nghĩa "thịnh vượng thể chất" đã thu hút hơn 11.000 vận động viên (Ảnh: VPBank).

Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank không ngừng kiến tạo và lan tỏa những giá trị thịnh vượng tinh thần, thể chất và cộng đồng đến người Việt bằng cách kết nối giá trị văn hóa, tinh thần của thế giới như mua bản quyền World Cup 2022 trị giá 100 tỷ đồng, tổ chức giải chạy phi lợi nhuận VPBank Hanoi International Marathon 2023 với gần 11.000 vận động viên tham dự.

Ngân hàng còn có những chiến dịch thiện nguyện thiết thực như tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi vì dịch bệnh, xây dựng hơn 30 điểm trường trên cả nước trong năm học vừa qua, và hỗ trợ giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam… với tổng số tiền lên tới gần 1.400 tỷ đồng.

Bên cạnh vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam, VPBank với hướng đi riêng hướng tới sự nhân văn, bền vững và vì cộng đồng, mong muốn vươn tới hình ảnh của một ngân hàng đẳng cấp quốc tế, tiếp tục tạo ra dấu ấn độc đáo của mình với nỗ lực trở thành người đồng hành, kết nối các giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc, mang đến những đặc quyền khác biệt cho khách hàng.