Bộ trưởng Bộ xây dựng làm việc với AMACCAO, chuẩn bị cho đại dự án quốc gia

Bộ trưởng đánh giá cao năng lực sản xuất của AMACCAO

Ngày 28/5, ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng tới thăm và làm việc với Tập đoàn AMACCAO tại Cụm Nhà máy bê tông AMACCAO - Châu Âu Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: AMACCAO).

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã trực tiếp tham quan Cụm Nhà máy bê tông AMACCAO, trong đó có Nhà máy sản xuất tấm vỏ hầm Segment và Nhà máy cọc Đông Bắc Á - Nhà máy cọc bê tông ly tâm dự ứng lực hàng đầu Đông Nam Á với công suất 8 triệu mét dài/năm.

Sau khi trực tiếp kiểm tra dây chuyền sản xuất, Bộ trưởng đánh giá cao sự kiên trì đầu tư, quy mô nhà máy, sự đa dạng của hệ thống sản phẩm cũng như tinh thần chủ động đi trước, đón đầu của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác khảo sát thực tế Cụm nhà máy bê tông AMACCAO (Ảnh: AMACCAO).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao cách AMACCAO ứng dụng chính sản phẩm vào thực tế: toàn bộ hệ kết cấu cột, dầm, kèo trong các nhà xưởng sản xuất đều được làm từ cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn theo tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn quốc tế.

Nội địa hóa các cấu kiện bê tông khó, từng bước thay thế nhập khẩu

Với lịch sử phát triển 30 năm, AMACCAO hiện sở hữu hệ thống hàng chục nhà máy bê tông quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam.

Nếu nhiều doanh nghiệp bê tông Việt Nam vẫn dừng lại ở một vài sản phẩm dân dụng thông thường, AMACCAO đã tiên phong xây dựng một hệ sinh thái cấu kiện đúc sẵn từ phổ thông đến đặc thù, đáp ứng chính xác các nhu cầu của những công trình hạ tầng chiến lược.

Hệ sinh thái hơn chục nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn của AMACCAO (Ảnh: AMACCAO).

Sản phẩm bê tông đúc sẵn của Tập đoàn bao gồm: tấm vỏ hầm segment, tà vẹt đường sắt, dầm cầu, bản mặt cầu, hộ lan bê tông, cấu kiện lắp ghép nhà ga, cống, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực, cọc cừ ván SW, tấm trồng cỏ cốt sợi PP, tấm sàn, tấm tường, kèo mái, cầu thang bộ, lõi thang máy, tấm bê tông cốt sợi thủy tinh GRC và hàng loạt cấu kiện thiết kế riêng theo yêu cầu từng dự án.

Trong đó, tấm vỏ hầm segment - cấu kiện chủ lực của các tuyến metro và công trình ngầm - từng được coi là sản phẩm gần như chỉ có thể nhập khẩu hoặc do liên danh nước ngoài sản xuất, thì nay, AMACCAO đã thay đổi điều đó.

Nhà máy sản xuất segment của tập đoàn không chỉ đi vào vận hành ổn định mà còn là đơn vị duy nhất được lựa chọn sản xuất và cung cấp tấm vỏ hầm cho gói thầu CP 03 của dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Các sản phẩm xuất xưởng đã được các kỹ sư và chuyên gia quốc tế kiểm định, đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Để nội địa hóa được các sản phẩm khó, đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn cao, AMACCAO đã chủ động làm việc, học hỏi và hợp tác với các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm như Liên danh Hyundai & Ghella, Tập đoàn CCCC - những tên tuổi hàng đầu thế giới trong xây dựng hầm, cầu và đường sắt.

AMACCAO biến mỗi dự án thành một cơ hội tiếp thu công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và từng bước tự chủ sản xuất, thay thế sản phẩm nhập khẩu, không phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

AMACCAO đã nội địa hóa được những cấu kiện khó phục vụ các đại dự án quốc gia (Ảnh: AMACCAO).

Sẵn sàng cho đường sắt tốc độ cao, tuyến metro và công trình ngầm

Bên cạnh nhà máy segment đang vận hành, tập đoàn đã xây dựng và đang triển khai thêm ba nhà máy mới. Theo kế hoạch, khi cả bốn nhà máy hoạt động đồng bộ, tổng công suất mỗi ngày có thể đạt khoảng 122 vòng ring (tương đương 732 tấm vỏ hầm) và 24.000 tà vẹt, cùng các cấu kiện đặc thù khác.

Nhóm sản phẩm phục vụ đường sắt tốc độ cao và metro mà AMACCAO đang chuẩn bị bao gồm: tấm vỏ hầm segment, tà vẹt bê tông đúc sẵn, hộ lan bê tông, dầm cầu, cấu kiện lắp ghép nhà ga, cấu kiện hạ tầng kỹ thuật và các chi tiết bê tông theo yêu cầu thiết kế riêng. Đây là bộ sản phẩm đủ để một nhà thầu trong nước đảm nhận phần lớn nhu cầu vật liệu bê tông đúc sẵn cho một tuyến đường sắt hoặc metro hoàn chỉnh.

Lãnh đạo Nhà máy Bê tông Châu Âu Nam giới thiệu với đoàn công tác của Bộ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm segment (Ảnh: AMACCAO).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định, các nhà máy sản xuất của AMACCAO đã đủ điều kiện thực tế để thí nghiệm, kiểm chứng và hoàn thiện sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn của bộ, các ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế và nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn, tiến tới đưa các sản phẩm phù hợp vào hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm quốc gia.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan của bộ tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong nước như AMACCAO - những đơn vị đã có năng lực sản xuất, công nghệ và sản phẩm thực tế, nhằm thúc đẩy nội địa hóa các dự án hạ tầng chiến lược của đất nước.

"Mảnh ghép bản địa" tin cậy trong chuỗi cung ứng hạ tầng chiến lược

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO - đề xuất Bộ Xây dựng đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho các sản phẩm bê tông đặc thù như tấm vỏ hầm segment và tà vẹt phục vụ đường sắt tốc độ cao, các tuyến metro.

Đây là điểm nghẽn thực tế, bởi dù có năng lực sản xuất, nhiều sản phẩm nội địa vẫn khó được đưa vào các dự án lớn vì thiếu hành lang kỹ thuật pháp lý rõ ràng. Ngược lại, khi có quy chuẩn, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế mới có cơ sở để mạnh dạn sử dụng sản phẩm trong nước.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO - phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: AMACCAO).

Doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn đóng vai trò là "mảnh ghép bản địa" đáng tin cậy, không chỉ là nhà cung cấp vật liệu, mà có thể trở thành tổng thầu hoặc nhà thầu phụ chính danh - đủ năng lực, đủ tiêu chuẩn để đảm nhận những hạng mục khó từng phải phụ thuộc vào nhà thầu hoặc nguồn cung nước ngoài.

AMACCAO cam kết sẵn sàng là "phòng thí nghiệm thực tế", phối hợp cùng các cục, vụ, viện, trường của bộ để thử nghiệm và ứng dụng các đề tài khoa học mới vào sản phẩm phục vụ đất nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, khi doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng xuất khẩu như AMACCAO, việc ưu tiên sử dụng trong nước không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ, mà còn góp phần nâng cao năng lực nội địa và sức cạnh tranh tổng thể của ngành xây dựng Việt Nam. Đây là bài toán chiến lược cho cả một ngành công nghiệp.