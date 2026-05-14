VONTA góp mặt tại loạt dự án, tăng tốc phủ sóng thị trường thiết bị điện

Bắt nhịp làn sóng phát triển đô thị

Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới với hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Những khu đô thị tích hợp, tổ hợp nghỉ dưỡng, chung cư cao tầng liên tiếp được triển khai, kéo theo yêu cầu cao về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có thiết bị điện và chiếu sáng.

Trong dòng chảy đó, VONTA (Tập đoàn AMACCAO) góp mặt tại nhiều công trình trọng điểm như Vinhomes Global Gate (Cổ Loa), Vinhomes Smart City (Tây Mỗ), Vinhomes Ocean Park 1-2-3, Vinhomes Hạ Long Xanh, Vinhomes Cần Giờ.

Không dừng lại ở hệ sinh thái Vinhomes, thương hiệu này còn xuất hiện tại BRG Diamond Residence (BRG Group), Sun Cosmo Residence (Sun Group), Golden Point Đồng Hòa (Vạn Phúc Điền), NOVA Cam Ranh (NOVALAND), Radisson Blu Hội An (Bamboo Capital Group), The Ruby Hạ Long (Đại Dương) cùng nhiều dự án trên cả nước.

Sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng VONTA góp mặt tại hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam (Ảnh: AMACCAO).

Theo đại diện doanh nghiệp, sức hút của VONTA trong phân khúc dự án đến từ khả năng cung ứng một hệ sinh thái thiết bị điện và chiếu sáng đồng bộ, từ ống luồn dây, tủ điện, aptomat, quạt hút trần, hạt công tắc, ổ cắm, các dòng đèn LED chuyên dụng, đến các sản phẩm cột thép kỹ thuật bền bỉ và cột đèn trang trí giàu tính thẩm mỹ.

Mỗi sản phẩm đều được “đo ni đóng giày” theo yêu cầu của từng dự án về màu sắc và kiểu dáng. Dù là căn hộ thông minh, hiện đại hay những không gian kiến trúc cổ điển, khách hàng có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp tại VONTA.

“Dải sản phẩm của VONTA rất đa dạng, từng sản phẩm cũng là một lời cam kết về chất lượng: hài hòa về thiết kế, vượt trội về tính năng và an toàn, bền bỉ trong vận hành”, một nhà thầu lớn tại Hà Nội cho biết lý do lựa chọn thương hiệu VONTA.

Chinh phục thị trường dân dụng với hệ thống phân phối rộng khắp

VONTA đẩy mạnh mở rộng hệ thống đại lý và cửa hàng trọng điểm trên toàn quốc, có mặt tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao.

Nhiều đơn vị phân phối đã chủ động tìm đến VONTA với mong muốn hợp tác lâu dài nhờ năng lực sản xuất và uy tín thương hiệu.

Sự kết hợp giữa các dòng sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng VONTA cùng hệ sinh thái vật liệu xây dựng của tập đoàn như ống nhựa EUROPIPE, cửa chống cháy NOVODOOR, cấu kiện bê tông Châu Âu Nam... đang từng bước hiện thực hóa cam kết mang đến các sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, sản xuất tại Việt Nam, với mức giá phù hợp cho người tiêu dùng trong nước.

Hệ thống Keyshop - những đại lý lớn có tên tuổi nhất tại các tỉnh thành, đóng vai trò là “đại sứ thị trường”. Những Keyshop tin tưởng và cam kết đồng hành lâu dài cùng thương hiệu sẽ đứng vào hàng ngũ “Hệ thống vàng VONTA”, đồng nghĩa với những chính sách thưởng và chương trình tri ân, vinh danh được thiết kế riêng.

VONTA đẩy mạnh chính sách hợp tác 3 bên cùng phát triển giữa công ty - nhà phân phối - đại lý (Ảnh: AMACCAO).

Đến nay, “Hệ thống vàng VONTA” đã quy tụ hơn 500 Keyshop trên toàn quốc, hình thành một mạng lưới phân phối cộng hưởng với nhau, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của thương hiệu trên thị trường, khi sản phẩm VONTA hiện diện rộng khắp và được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn.

Liên tục cải tiến quy trình sản xuất xoay quanh từ khóa “tự động hóa” và “số hóa”

Đằng sau sự bứt tốc về thị phần của VONTA là quá trình tái cấu trúc sản xuất theo hướng theo hướng tự động hóa, thông minh hóa và nâng cao năng suất.

Từ sản xuất, lắp ráp, kiểm tra chất lượng đến đóng gói, các dây chuyền sản xuất tích hợp robot và hệ thống điều khiển tự động đang dần thay thế lao động thủ công, giúp nâng cao độ chính xác và đảm bảo tính đồng nhất trên quy mô lớn.

VONTA xác định đầu tư công nghệ là bước đi dài hạn của doanh nghiệp (Ảnh: AMACCAO).

Điển hình là hệ thống khuôn tự cắt cuống keo, kết hợp cánh tay robot tự động giúp tối ưu tốc độ và tính chính xác trong công đoạn ép nhựa sản phẩm.

Hay ở khâu kiểm tra chất lượng, máy đo tích phân quang có nhiệm vụ kiểm tra các thông số liên quan đến ánh sáng như quang thông, hiệu suất quang, nhiệt độ màu… theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Việc liên tục bổ sung các dây chuyền máy bắn vít tự động, máy bao gói tự động, máy bơm keo dán tự động… không chỉ nâng cao năng suất mà còn chuẩn hóa chất lượng sản phẩm.

Hệ thống máy móc tự động hóa tạo nên các sản phẩm chất lượng ổn định, vượt trội và năng suất cao (Ảnh: AMACCAO).

Song song với tự động hóa trong sản xuất, VONTA đẩy mạnh số hóa toàn diện quy trình vận hành, ứng dụng phần mềm quản trị tập trung hỗ trợ theo dõi dòng chảy hàng hóa theo thời gian thực, từ đó tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao khả năng phản ứng với thị trường.

Quy trình kiểm soát chất lượng được thiết lập nhiều lớp, từ vật tư đầu vào đến sản phẩm đầu ra và theo dõi thực tế ngoài thị trường. Cơ chế thu thập và xử lý thông tin được thực hiện chính xác, liên tục và kịp thời nhằm khắc phục, cải tiến và tối ưu chất lượng.

VONTA liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ. Ông Jonas Danielson - Chuyên gia nước ngoài của VONTA - chia sẻ: “Đầu tư công nghệ là bước đi dài hạn. Khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, năng lực đáp ứng quy mô lớn và tiến độ gấp trở thành yếu tố quyết định”.

Cải tiến sản phẩm đón đầu nhịp sống mới

Thị trường chiếu sáng không còn dừng ở công năng cơ bản, mà gắn với trải nghiệm sống và xu hướng nhà ở thông minh. Chính vì thế, VONTA tập trung nâng cấp các dòng sản phẩm chủ lực theo hướng tiện ích và thẩm mỹ.

Các mẫu đèn downlight được cải tiến về thiết kế, hiệu suất và độ bền, đáp ứng yêu cầu của không gian hiện đại. Song song đó, ổ cắm tích hợp USB Type C được phát triển để phục vụ nhu cầu sạc nhanh.

VONTA tập trung nâng cấp các dòng sản phẩm chủ lực theo hướng tiện ích và thẩm mỹ hơn (Ảnh: AMACCAO).

Ông Lê Quang Minh, chủ đại lý Kim Bình Minh (Kim Sơn, Ninh Bình), nhận xét: “Các cải tiến của VONTA luôn thức thời và hợp xu thế. Với hạt ổ cắm USB Type C, nhiều gia đình có thể sạc điện thoại thường xuyên tại phòng khách hoặc phòng ngủ mà giảm bớt lo ngại về quá nhiệt từ củ sạc truyền thống. Sản phẩm còn tương thích với dòng mặt che và hạt công tắc V03 phổ biến, thuận tiện cho thầu thợ lẫn gia chủ”.

Trong giai đoạn tăng tốc phát triển đô thị, VONTA chủ động tái cấu trúc để bắt nhịp nhanh hơn, xa hơn so với các đối thủ. Đà tăng trưởng 30-50% trong nhiều năm qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược trong giai đoạn mới, kết hợp giữa đổi mới công nghệ, mở rộng phân phối và gia tăng hiện diện tại các dự án lớn.