Sinh ra với sứ mệnh tạo nên một sản phẩm LED bảo vệ đôi mắt Việt, VONTA LED với công nghệ hàng đầu thế giới cùng phòng thí nghiệm đạt chuẩn đang nỗ lực từng bước thay đổi chất lượng của ngành công nghiệp chiếu sáng tại Việt Nam.

Là phát minh vĩ đại của loài người, ánh sáng đèn bắt đầu được sử dụng vào năm 1880. Từ đèn sợi đốt, ngành công nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng phát triển mạnh với đèn huỳnh quang vào năm 1937, rồi đến đèn LED năm 1970.

Với cấu tạo đơn giản gồm sợi đốt, bóng thủy tinh và đuôi đèn, đèn sợi đốt phát ra ánh sáng liên tục không gây mỏi mắt, với chỉ số hoàn màu ở mức xuất sắc (thường 95%). Tuy nhiên, công suất của loại đèn này khá lớn (từ 60W), trong khi hiệu suất phát quang thấp (chỉ 10% điện năng biến thành quang năng hữu ích, phần còn lại tiêu hao qua nhiệt năng), khiến tuổi thọ của đèn ngắn, chỉ trong khoảng 1.200 giờ.



Trong khi đó, đèn huỳnh quang sử dụng bột huỳnh quang để phát sáng. Dòng điện chạy qua hai đầu điện cực tạo ra bức xạ điện tử tác động lên các ion khí trơ trong ống đèn huỳnh quang, làm hóa hơi thủy ngân trong ống đèn. Các nguyên tử thủy ngân bị va chạm tạo nên tia tử ngoại, nhờ lớp bột huỳnh quang mà chuyển đổi thành ánh sáng trắng.

So với bóng đèn dây tóc, giá của đèn huỳnh quang cao hơn, nhưng hiệu suất phát quang được cải thiện (20-25%) và tuổi thọ cũng kéo dài tới 7.000-15.000 giờ. Dẫu vậy, ánh sáng của đèn huỳnh quang lại không tốt cho mắt, chỉ số hoàn màu chỉ ở mức trung bình, và yêu cầu khắt khe về dòng điện ổn định để có thể hoạt động trơn tru. Do đó, ứng dụng của đèn huỳnh quang thiếu đa dạng, chủ yếu chỉ dùng chiếu sáng dân dụng và văn phòng.

Là công nghệ đèn dân dụng phổ biến nhất hiện nay nhưng thời kỳ đầu, đèn LED chỉ được sử dụng trong lĩnh vực điện tử. Sau này, với những cải tiến không ngừng của các nhà sản xuất, đèn LED được ứng dụng ngày càng nhiều trong chiếu sáng và thiết kế kiến trúc.

LED (viết tắt của light-emitting diode - đi-ốt bức xạ ánh sáng) hoạt động dựa trên công nghệ bán dẫn, với hai cực gồm khối bán dẫn P và N chứa nhiều tạp chất với ion tích điện dương và ion tự do. Quá trình ion tại các khối P và N dao động giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng, được khuếch đại nhờ vỏ nhựa của đèn (hoạt động như một lăng kính). Mức độ giải phóng năng lượng này cao hay thấp sẽ tạo ra các bước sóng khác nhau, dẫn đến màu sắc khác nhau của đèn LED.

Chi phí sản xuất của đèn LED ở mức trung bình, nhưng tuổi thọ của loại đèn này rất cao, có thể lên tới 65.000 giờ, tức là gấp 5 lần bóng huỳnh quang và gấp tới 54 lần đèn sợi đốt. Hiệu suất chiếu sáng của đèn LED cao gấp đôi so với bóng huỳnh quang, trong khi chỉ số hoàn màu có thể đạt mức xuất sắc tương tự đèn sợi đốt. Độ suy giảm quang thông của đèn LED rất nhỏ, chỉ 6% so với 20% của đèn huỳnh quang, trong khi có khả năng chiếu sáng cho diện tích lớn vượt trội nhiều lần.

Không những thế, tính an toàn của đèn LED rất tốt, giảm tối đa khả năng chập cháy do sử dụng công nghệ mới, phần lớn điện năng chuyển thành quang năng, chỉ phần nhỏ biến thành nhiệt năng. Sự tiện lợi, ưu thế về tuổi thọ và chất lượng nguồn sáng giúp đèn LED dù ra đời sau nhưng nhanh chóng thay thế cho cả đèn sợi đốt và huỳnh quang để chiếu sáng cho mọi khu vực khác nhau như gia đình, văn phòng, nhà xưởng, đường phố... Đặc biệt, trong cuộc khủng hoảng giá điện và giá năng lượng toàn cầu, khả năng tiết kiệm chi phí của đèn LED, nhất là các thương hiệu có tên tuổi, mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng cho người dùng.

Ánh sáng màu trắng của đèn LED có giai đoạn bị nghi ngại sẽ làm ảnh hưởng đến mắt của người sử dụng, đặc biệt với trẻ em. Ông Jonas Edison - chuyên gia người Đức trong ngành sản xuất thiết bị điện, đang hợp tác chuyển giao công nghệ tại VONTA Việt Nam - cho hay ánh sáng của đèn LED bắt nguồn từ dải màu bức xạ xanh lam, tím. Đây là những dải màu có bước sóng ngắn, năng lượng cao, nếu tiếp xúc kéo dài có thể gây hại đến võng mạc mắt của người dùng. Không có loại đèn nào có thể chống được cận thị tuyệt đối, mà chỉ có loại đèn cho ánh sáng tốt, phù hợp với mắt. Đèn phải đảm bảo màu sắc ánh sáng, độ chiếu sáng, nhiệt độ và khoảng cách.

Với các nhà sản xuất, nhiệm vụ quan trọng nhất là tạo nên ánh sáng tốt nhất, phù hợp nhất cho mắt trong từng hoạt động cụ thể. Chỉ số hoàn màu CRI càng cao, tốt nhất ở mức 70-85 (ánh sáng thông dụng, gần như trung thực), cường độ ánh sáng (tính bằng đơn vị Lux) cần lớn hơn 500 sẽ cho ra hình ảnh trung thực và hạn chế ảnh hưởng xấu đến mắt nhìn.

Ngoài ra, một sản phẩm đèn LED tốt cho hoạt động học tập của học sinh sinh viên là ánh sáng đèn phải ổn định, không nháy không lóa để tránh buộc mắt phải điều tiết liên tục. Nhiệt độ bóng cũng không được quá cao để đảm bảo điện năng được chuyển hóa tối đa thành quang năng. Trong quang phổ không được có tia tử ngoại và hồng ngoại, tuổi thọ bóng cao, suy giảm quang thông thấp và chậm.

Ông Jonas cũng khuyên người dùng nên chọn các bóng đèn LED được sản xuất từ thương hiệu uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có thông tin kỹ thuật cụ thể ghi rõ trên vỏ hộp. Điều này vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính an toàn trong cháy nổ, vừa thuận tiện cho người dùng để sử dụng từng loại bóng LED ở khu vực chiếu sáng thích hợp với mỗi hoạt động cụ thể, ví như sản phẩm đèn LED VONTA - một thương hiệu thuộc tập đoàn AMACCAO.

Theo báo cáo tháng 5/2021 của Rearch and Markets, thị trường chiếu sáng LED Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới và đạt giá trị hơn 1 triệu USD vào năm 2026. Từ công nghệ lần đầu được giới thiệu trong ngành đèn giao thông và quảng cáo, những lợi thế rõ ràng của đèn LED đã thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm này trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại thị trường Việt Nam, và dự kiến sẽ thống trị ngành chiếu sáng cả nước trong những năm tới.

Giữa hàng loạt thương hiệu đèn LED trong và ngoài nước nở rộ trên thị trường vài năm qua, LED VONTA vẫn được khẳng định là tên tuổi sở hữu công nghệ và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Chia sẻ về lý do đèn LED VONTA hiện đang được ưu tiên sử dụng và ngày càng ưa chuộng, ông Nguyễn Thanh Thản - Tổng giám đốc VONTA chia sẻ 5 lý do:

Bảo vệ mắt người dùng bằng công nghệ ánh sáng dịu nhẹ, chỉ số hoàn màu từ 70% trở lên gần với tự nhiên, VONTA LED đạt tiêu chuẩn mới về bóng đèn hiện đại. Là một sản phẩm thuộc VONTA nên đèn LED VONTA được đảm bảo về an toàn cùng tiêu chuẩn với các thiết bị điện mà VONTA đang sản xuất (an toàn cháy nổ, an toàn vật liệu, an toàn trong cách sử dụng…)

Mang đầy đủ tính năng vượt trội của công nghệ đèn LED, VONTA sử dụng công nghệ sản xuất hàng đầu từ Cộng Hòa Liên Bang Đức, quy trình đồng bộ từ sản xuất đến quản trị chất lượng. Trên thị trường, các thương hiệu đèn LED nhỏ lẻ thường nhập linh kiện về lắp ráp theo dạng "copy mù", các thông số kỹ thuật không chính xác. Với mục tiêu sản xuất sản phẩm chất lượng tốt, phục vụ cho người Việt, đặc biệt là trẻ em, VONTA tiên phong đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, đảm bảo hoạt động theo chuẩn mực quốc tế về chất lượng. Với các thiết bị chuyên dụng, có khả năng kiểm tra, đánh giá chuyên sâu cho sản phẩm trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện, đặc biệt là các sản phẩm LED. Mỗi sản phẩm đèn LED trước khi đưa ra thị trường đều được thử độ bền trong các môi trường khác nhau từ - 45 độ C đến 120 độ C, thử độ chống ẩm của sản phẩm, thử độ chống cháy của nhựa… Ngoài ra, VONTA sở hữu máy dán chip LED của Driver Panasonic với tính năng vượt trội, có tốc độ dán tới 30.000 chip mỗi giờ, dán được nhiều linh kiện khác nhau. Hiện nay VONTA là một trong số ít các Doanh nghiệp tại Việt Nam, có khả năng kiểm tra được biểu đồ cường độ sáng cho các thiết bị chiếu sáng, bao gồm các chỉ số: quang thông, công suất, dòng điện… nhằm phục vụ cho quá trình thiết kế chiếu sáng trong dân dụng và công nghiệp. Từ đó, VONTA cam kết với khách hàng, đối tác về chất lượng các sản phẩm của mình, luôn đạt tiêu chuẩn cao tương đương với Nhật Bản và châu Âu.

Với các sản phẩm đèn LED chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã bao gồm cả đèn chiếu sáng trong nhà và chiếu sáng ngoài trời như: Đèn LED buld, Đèn downlight âm trần, Đèn ốp trần, Đèn bán nguyệt, Đèn túyp LED, Đèn nhà xưởng, Đèn EXIT, Đèn chiếu sáng sự cố, Đèn đường, Đèn nấm… phù hợp cho các ứng dụng từ chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng công cộng đến chiếu sáng mỹ thuật.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật của VONTA luôn tư vấn, chỉ dẫn cho khách hàng những kiến thức tốt nhất, để khách hàng có đủ thông tin khi quyết định sử dụng sản phẩm cùng các tính năng, ứng dụng cập nhật sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật hiện đại trên thế giới. Hệ thống phân phối rộng khắp giúp cho việc phân phối, giao hàng cũng như bảo hành được thực hiện nhanh và tiện lợi. Chính sách bảo hành được Công ty thực hiện rất nghiêm túc, trách nhiệm, nhanh chóng nhất, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho khách hàng.

Với lợi thế nằm trong Hệ sinh thái tập đoàn AMACCAO cùng với việc phát triển kênh phân phối dự án, thương hiệu đèn LED & thiết bị điện VONTA đã trở nên quen thuộc với các đối tác xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, được tin tưởng lựa chọn cho hàng loạt công trình xây dựng lớn. Kênh kinh doanh phát triển thị trường cũng đang là một mũi nhọn với hơn 100 nhà phân phối và gần 5.000 điểm bán dân dụng phủ sóng trên toàn quốc. Ngoài ra, VONTA phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng internet, thương mại điện tử, được hàng ngàn khách hàng đón nhận và tin tưởng lựa chọn trong nhiều năm qua. Bằng việc trú trọng phát triển thị trường, LED VONTA có khả năng cung cấp sản phẩm đến tận chân từng dự án, mọi công trình và mỗi gia đình. Nhờ đó, VONTA đã nhanh chóng lọt vào top 7 thương hiệu đèn LED nổi tiếng nhất Việt Nam, xứng đáng với sự ghi nhận và tin tưởng của khách hàng trong và ngoài nước.

Đèn LED VONTA hiện là thương hiệu uy tín với chất lượng vượt trội, đạt tiêu chuẩn Châu Âu, tiết kiệm năng lượng hơn và thân thiện với môi trường cũng như người tiêu dùng, nhờ đó người tiêu dùng có thể tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm chiếu sáng tốt nhất, đáp ứng tiêu chí: "VONTA - Đèn sáng, Nhà sang, Ngập tràn hạnh phúc".