VNPAY và Co-opBank cung cấp giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh địa phương cần giải pháp nộp thuế số dễ dùng, không phát sinh chi phí

Thực tế cho thấy, tại nhiều khu vực nông thôn và chợ truyền thống, phần lớn hộ kinh doanh vẫn quen với việc giao dịch tiền mặt và ghi chép thủ công. Việc tiếp cận công nghệ, đặc biệt là các công cụ phục vụ quản lý bán hàng, xuất nhập kho, xuất hoá đơn điện tử… và kê khai thuế, vẫn còn là rào cản đối với không ít người.

Chia sẻ về điều này, cô Mai - chủ một tiệm gạo tại khu vực Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết cửa hàng của cô có lượng khách khá đông, bao gồm cả khách mua trực tiếp lẫn giao tận nhà. “Nhiều mối quen lấy hàng rồi thanh toán sau, cuối tháng cộng lại rất rối, không biết bắt đầu từ đâu”, cô nói.

Cùng với những thay đổi từ Nghị định 68/2026/NĐ-CP và các quy định liên quan đến quản lý thuế, nhiều hộ kinh doanh nhận thấy cần có sự điều chỉnh để bắt nhịp với cách kê khai thuế mới. Điều họ mong muốn là giải pháp dễ sử dụng, không tốn thêm chi phí.

Trong bối cảnh đó, Co-opBank và VNPAY đã ký kết hợp tác triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh, cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Bộ giải pháp bao gồm phần mềm bán hàng và kê khai thuế, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số, cho phép người bán thực hiện toàn bộ quy trình trên một thiết bị duy nhất mà không cần đầu tư thêm thiết bị hay nhân sự, đồng thời được miễn phí sử dụng đến hết năm 2028.

Sự kết hợp giữa hệ thống ngân hàng và nền tảng công nghệ được kỳ vọng sẽ mang đến cách tiếp cận chuyển đổi số gần gũi, phù hợp với thực tế vận hành của người dân.

Co-opBank và VNPAY ký kết triển khai bộ giải pháp Nộp thuế số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh (Ảnh: VNPAY).

Đại diện Co-opBank cho biết, với mạng lưới rộng khắp và tệp khách hàng chủ yếu là hộ kinh doanh, cá nhân tại các địa phương, ngân hàng luôn hướng tới việc cung cấp các giải pháp đơn giản, dễ tiếp cận. Việc hợp tác với VNPAY là bước tiếp theo nhằm hỗ trợ khách hàng kê khai thuế chính xác, hạn chế sai sót gây tốn kém.

Hộ kinh doanh sử dụng bộ giải pháp Nộp thuế số từ VNPAY (Ảnh: VNPAY).

Về phía VNPAY, đại diện doanh nghiệp chia sẻ, giải pháp được xây dựng theo hướng tối giản thao tác, tiết kiệm thời gian. Khi người bán nhận thanh toán qua các hình thức như VNPAY-QR, PhonePOS hay SmartPOS, toàn bộ giao dịch sẽ được hệ thống tự động ghi nhận và tổng hợp. Đến cuối kỳ, dữ liệu đã sẵn sàng để phục vụ kê khai và nộp thuế, giúp giảm bớt công việc ghi chép và hạn chế sai sót.

VNPAY miễn phí trọn bộ Nộp thuế số đến hết năm 2028 cho hộ kinh doanh địa phương

Trước đó, Co-opBank và VNPAY đã có quá trình phối hợp trong việc thúc đẩy thanh toán số tại nhiều địa phương. Hai bên đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán, góp phần hỗ trợ các đơn vị kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành.

Việc triển khai thêm giải pháp nộp thuế số được xem là bước mở rộng tiếp theo, giúp hoàn thiện quy trình từ giao dịch, quản lý doanh thu đến kê khai thuế.

Sự đồng hành từ ngân hàng và đơn vị công nghệ cũng giúp người bán yên tâm hơn trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số vào bán hàng, đặc biệt trong giai đoạn các quy định về thuế thay đổi, hướng đến sự minh bạch. Chuyển đổi số vì thế không còn là khái niệm xa vời, mà bắt đầu từ những hoạt động quen thuộc của hộ kinh doanh.