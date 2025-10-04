VNPAY được vinh danh tại giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025”

Giải thưởng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức, được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí như tăng trưởng kinh doanh, giá trị thương hiệu, đổi mới sáng tạo, quản trị bền vững và đóng góp cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết - Phó tổng giám đốc VNPAY - nhận giải thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo 2025 (Ảnh: VNPAY).

Bà Nguyễn Ánh Tuyết - Phó tổng giám đốc VNPAY - chia sẻ: “Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực gần hai thập kỷ của tập thể VNPAY, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

VNPAY kiên định lấy công nghệ làm nền tảng, khách hàng và đối tác làm trung tâm, hướng tới đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Việt Nam”.

Hành trình gần hai thập kỷ xây dựng hạ tầng thanh toán số

Thành lập từ năm 2007, khi fintech (công nghệ tài chính) còn là khái niệm mới mẻ tại Việt Nam, VNPAY kiên định với định hướng xây dựng các dịch vụ thanh toán và giải pháp phần mềm hiện đại, an toàn, tiện ích. 18 năm sau, VNPAY đã trở thành đơn vị fintech dẫn dắt thị trường, hợp tác cùng hơn 40 ngân hàng, tổ chức thanh toán trong và ngoài nước.

Nếu ví chuyển đổi số là “cuộc cách mạng” trong ngành tài chính – ngân hàng, thì VNPAY chính là một trong những hạ tầng nền móng, tạo kết nối giữa ngân hàng – doanh nghiệp – người dùng.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ trở thành thước đo sức mạnh thương hiệu. VNPAY sớm ứng dụng AI, Big Data, Blockchain, điện toán đám mây để kiến tạo loạt giải pháp đột phá: eKYC (định danh điện tử) thay đổi cách mở tài khoản ngân hàng; mobile banking/omni-channel banking (ngân hàng hợp kênh) nâng tầm trải nghiệm ngân hàng số, cho phép người dùng giao dịch, thanh toán và tiếp cận hàng loạt dịch vụ tài chính, tiêu dùng chỉ với một ứng dụng; VNPAY-QR góp phần định hình thói quen thanh toán không tiền mặt; công nghệ sinh trắc học và Soft OTP tăng cường bảo mật giao dịch.

VNPAY tiên phong xu hướng tích hợp tiện ích đời sống vào ứng dụng ngân hàng

Điểm khác biệt lớn của VNPAY so với nhiều doanh nghiệp fintech là chiến lược phát triển hệ sinh thái đa chiều, chạm tới từng nhu cầu trong đời sống.

VNPAY đưa ra sáng kiến tích hợp các dịch vụ tiện ích đời sống vào ứng dụng ngân hàng, biến mobile banking từ một công cụ tài chính cơ bản thành một nền tảng số đa tiện ích.

Bước đi này đã mở ra một xu hướng mới, giúp mobile banking tại Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn vượt lên so với nhiều quốc gia trong khu vực, thậm chí đi trước về mức độ đa dạng và chiều sâu trải nghiệm.

Hệ sinh thái tiện ích trên ứng dụng ngân hàng (Ảnh: VNPAY).

Với sáng kiến này, VNPAY đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng trong nước, đồng thời định hình một tiêu chuẩn mới cho mobile banking, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiên phong về tài chính số trong khu vực.

Một ngày gắn với các dịch vụ của VNPAY có thể bắt đầu bằng gọi VNPAY Taxi, di chuyển xa bằng cách đặt vé tàu – xe, vé máy bay, phòng khách sạn; buổi tối đặt vé xem phim, cuối tuần chơi golf hay xem bóng đá. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thanh toán hóa đơn, nạp thẻ điện thoại, mua sắm trực tuyến trên VnShop chỉ trong một ứng dụng.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện

Bên cạnh việc phục vụ hàng chục triệu người dùng cuối, VNPAY còn nuôi dưỡng một khát vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuyển đổi số toàn diện. VNPAY định hình chiến lược mang đến một hệ sinh thái giải pháp đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu vận hành, vừa phù hợp với định hướng quản trị số hiện đại.

Từ hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, chữ ký số VNPAY-CA, hợp đồng điện tử VNeDOC đến cổng thanh toán, VNPAY-PhonePOS…, VNPAY cung cấp trọn gói công cụ giúp doanh nghiệp số hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ.

Những giải pháp này đặc biệt hữu ích cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ – nơi nhu cầu tối ưu vận hành gắn liền với yêu cầu minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Giải pháp biến điện thoại thành máy POS của VNPAY được nhiều cửa hàng ưa chuộng (Ảnh: VNPAY).

Một dấu mốc đáng chú ý là việc VNPAY trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và thứ 26 trên thế giới đạt chứng chỉ bảo mật MPoC – tiêu chuẩn quốc tế mới nhất dành cho thanh toán di động.

Giải pháp VNPAY-PhonePOS biến chiếc điện thoại thành máy POS cầm tay, mở rộng cánh cửa thanh toán không tiền mặt từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn.

Bằng việc cung cấp giải pháp đồng bộ từ tài chính, quản trị đến vận hành, VNPAY đang đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tiến bước trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần kiến tạo một nền kinh tế số hiện đại, hội nhập quốc tế.

VNPAY đã góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hỗ trợ Chính phủ thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện. VNPAY cũng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ số, mở rộng cơ hội phát triển, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm dịch vụ tài chính – tiêu dùng an toàn, thuận tiện.

Ở góc độ quốc tế, VNPAY đã và đang hợp tác với các tổ chức và đối tác thanh toán toàn cầu. Hướng đi này không chỉ để phục vụ người dùng trong nước mà còn để đưa dịch vụ công nghệ tài chính Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế.

Nhờ vậy, VNPAY nhiều lần được vinh danh trong các giải thưởng lớn, đặc biệt là 2 lần liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và mới nhất là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.

"Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, câu chuyện của VNPAY đã minh chứng cho chiến lược đi lên bằng công nghệ, sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 vì thế không phải là đích đến, mà là sự khẳng định hành trình gần hai thập kỷ của VNPAY, từ một doanh nghiệp công nghệ tài chính tiên phong trở thành nền tảng số đa dịch vụ, gắn liền với đời sống hàng triệu khách hàng”, đại diện VNPAY chia sẻ.