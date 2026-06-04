VN-Index tăng hơn 12 điểm, cổ phiếu "họ" Vingroup và Sacombank dẫn dắt

VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6 tại 1.831,55 điểm, tăng 12,54 điểm tương ứng 0,69% so với phiên trước. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 22.116 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm bất động sản và ngân hàng. Theo thống kê mức độ đóng góp vào chỉ số, STB (Sacombank) là cổ phiếu tác động tích cực nhất, đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index. Xếp sau là VIC với gần 3,8 điểm. Các mã VHM, GEX, GMD, ACB, HDB, VRE, VIB và VJC cũng góp phần đáng kể vào đà tăng của thị trường.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Sự bứt phá của bộ đôi VIC và VHM tiếp tục là động lực chính giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng ghi nhận sự hỗ trợ từ ACB, HDB, VIB, TPB và BID. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực khi BSR và PLX nằm trong nhóm cổ phiếu nâng đỡ chỉ số.

Trong rổ VN30, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa trong sắc xanh. Đặc biệt PLX (Petrolimex) tăng kịch trần lên 41.850 đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số mã như LPB giảm 3,23%, MSN giảm 1,46%, HPG giảm 0,83%...

Xét về tác động tiêu cực đến chỉ số, LPB là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. Theo sau là MSN, HPG, MBB, FPT, SJS, TCB và VPL. Tuy nhiên, mức giảm của các cổ phiếu này không đủ lớn để đảo ngược xu hướng tăng của thị trường khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn duy trì đà đi lên mạnh mẽ.

Thanh khoản tiếp tục tập trung ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. ACB, SHB là những cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường với khối lượng khớp lệnh lên tới hàng chục triệu đơn vị. VIB, FPT, STB, SSI, HPG cũng nằm trong nhóm có thanh khoản cao.

Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng 5.748 tỷ đồng trên HoSE, tạo áp lực đáng kể lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC là mã bị bán ròng mạnh nhất, trong khi FPT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất. Dù vậy, lực cầu nội vẫn duy trì tích cực, giúp thị trường giữ vững đà tăng và đóng cửa ở vùng giá cao nhất trong ngày.