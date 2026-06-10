VN-Index bật tăng, loạt cổ phiếu bất động sản bứt phá

Thị trường chứng khoán duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay với sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 10,66 điểm lên 1.803,71 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 19.786 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 207 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 105 mã giảm giá.

Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn và bất động sản đã giúp chỉ số duy trì đà đi lên trong suốt phiên. Theo thống kê mức độ ảnh hưởng tới VN-Index, VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, vượt trội so với phần còn lại. Theo sau là NVL, VHM, MWG, HDB, VJC, FPT, CII...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, STB là cổ phiếu gây tác động tiêu cực lớn nhất tới chỉ số. Một số mã khác như MSN, PNJ, GMD, FRT... cũng làm thu hẹp đà tăng của thị trường.

Điểm nhấn của phiên giao dịch đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản khi hàng loạt mã tăng kịch trần NVL, CII, LDG.

Trong đó, CII (Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM) là một trong những cổ phiếu nổi bật nhất khi tăng trần lên 17.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 31,6 triệu đơn vị. NVL (Novaland) cũng tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh khi khớp lệnh hơn 10,4 triệu cổ phiếu và nằm trong nhóm đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Dữ liệu cuối phiên cho thấy giá trị bán ròng khoảng 573 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VJC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất. Các mã được mua ròng đáng chú ý khác gồm VNM, VCB, CII, MWG và VIC. Ngược lại, MBB là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong phiên.