Cổ phiếu "vua" bật tăng mạnh, chứng khoán xanh trở lại

Thị trường chứng khoán ngày 9/6 ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu cải thiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,52 điểm lên 1.793,05 điểm, thanh khoản trên HoSE đạt hơn 513.740 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch có 174 mã xanh, 65 mã đứng giá và 128 mã giảm.

Động lực chính giúp thị trường hồi phục đến từ nhóm ngân hàng. Theo thống kê mức độ ảnh hưởng tới VN-Index, ACB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, tiếp đến là STB. Ngoài ra, MSN, VPB, HPG, FPT, MWG, VCK, MSB... cũng nằm trong nhóm hỗ trợ thị trường tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ảnh hưởng tích cực tới thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể. Ngoài ACB và STB, cổ phiếu PGB tăng 3,88%, NVB tăng 2,56%, OCB tăng 2,53%, MSB tăng 2,11%... cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm cổ phiếu "vua" sau giai đoạn điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số mã vốn hóa lớn. VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực mạnh nhất tới chỉ số, tiếp theo là nhóm cổ phiếu NVL, VHM và VRE, BSR, TCX, FRT, GAS, PLX...

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán ròng 852 tỷ đồng. Ở chiều mua, SSI là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, tiếp theo là VNM, KDH và VJC. Trong khi đó, FPT là mã bị bán ròng mạnh nhất (hơn 108 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác chịu áp lực bán ròng đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài còn có TCB, MBB, ACB, VHM, VIC...

Nhìn chung, sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường đã lấy lại sắc xanh nhờ sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Dù thanh khoản vẫn ở mức thận trọng và khối ngoại duy trì bán ròng, đà tăng mạnh của các cổ phiếu "vua" đã giúp VN-Index giữ vững mốc 1.790 điểm và đóng cửa trong sắc xanh.