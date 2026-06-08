Không chỉ ngân hàng, công ty chứng khoán cũng lãi đậm từ cho vay

Quý đầu năm, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục tăng mạnh do áp lực thanh khoản, lãi vay margin từ các công ty chứng khoán cũng được điều chỉnh đồng loạt. Theo đó, mặt bằng lãi margin tăng từ 10-12% lên 13-14%/năm.

Cùng với xu hướng tăng cường tận dụng đòn bẩy của nhà đầu tư, công ty chứng khoán ghi nhận một quý lãi đậm từ cho vay. Cụ thể, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý I của các công ty chứng khoán, hoạt động cho vay thu về hơn 11.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu này hiện đóng góp đến 36% tổng doanh thu của nhóm chứng khoán, tăng 6-8 điểm % so với tỷ trọng đóng góp 28-30% trước kia.

Dữ liệu cũng ghi nhận đến ngày 31/3, dư nợ cho khách hàng vay tại các công ty chứng khoán tiếp tục tăng lên kỷ lục mới, hơn 420.000 tỷ đồng. Trong đó, 415.000 tỷ đồng được dùng cho hoạt động ký quỹ, tăng khoảng 9.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Dẫn đầu về dư nợ margin hiện nay là Techcombank Securities với 44.147 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với quý trước đó. Ở vị trí kế cận, thị trường chứng kiến cuộc đua song mã giữa Chứng khoán SSI và VPBankS.

Trong đó, SSI đứng thứ hai với 36.585 tỷ đồng dư nợ, ghi nhận mức giảm 5,26% so với cuối quý IV/2025, kéo thị phần lùi về 8,86%. Ở chiều ngược lại, VPBankS bứt tốc mạnh mẽ với dư nợ đạt 35.919 tỷ đồng (tăng 5,97%). Thị phần của VPBankS đạt 8,7%, thu hẹp khoảng cách với SSI.

Chứng khoán VPS cũng ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ margin mạnh mẽ với 7.896 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này đang xếp thứ 4 với dư nợ gần 30.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Top 10 gọi tên Chứng khoán TPHCM (HSC, với 28.141 tỷ đồng), ACBS (đạt 19.309 tỷ đồng)…

Trong bối cảnh hoạt động môi giới đang cạnh tranh về phí gay gắt, tự doanh bị chi phối nhiều bởi diễn biến thị trường, các công ty chứng khoán theo đó chuyển hướng tập trung đẩy mạnh tăng dư nợ cho vay kéo thị phần.

Song song, các bên cũng liên tục tăng mạnh vốn. Thống kê 1 năm qua, tổng vốn điều lệ của các công ty ngành chứng khoán đã tăng 70.000 tỷ đồng, vốn được tăng chủ yếu từ phát hành mới. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu để phục vụ cho vay margin, cũng như đầu tư các mảng mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về diễn biến lãi margin tăng, chuyên gia chứng khoán cho biết có 4 nguyên nhân dẫn đến lãi vay margin tăng. Thứ nhất, do chi phí vốn đầu vào tăng. Các công ty chứng khoán cũng đi vay vốn ngân hàng rồi cho vay vốn lại, nên khi lãi vay ngân hàng tăng sẽ khiến lãi cho vay lại cũng tăng.

Thứ hai, mặt bằng lãi suất chung hiện nay tăng, do đó lãi vay margin cũng phải điều chỉnh theo xu hướng mới. Hiện, lãi suất trái phiếu Chính phủ vốn ổn định cũng đã tăng lên mặt bằng mới.

Thứ ba, căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu tăng, lạm phát tăng; kéo theo đó cũng một phần ảnh hưởng đến lãi suất.

Cuối cùng, Fed hiện chưa có dấu hiệu sẽ hạ lãi suất. Các chuyên gia dự kiến sẽ phải đến quý IV năm nay Fed mới có thể có đợt hạ lãi suất tiếp theo, điều này cũng tác động đến hoạt động của các công ty chứng khoán.