Vinpearl nâng mục tiêu lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, trong đó nâng mục tiêu lợi nhuận 2026 lên gấp đôi so với con số ban đầu.

Cụ thể, theo tài liệu kỳ họp thường niên công bố đầu tháng 4, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 3% so với kết quả năm trước. Đây là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo đó, doanh nghiệp này ước lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 36% lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 17/4, doanh nghiệp bất ngờ cập nhật tài liệu bổ sung, trong đó điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm nay lên mức 3.000 tỷ đồng lãi sau thuế - gấp đôi con số ban đầu, đồng thời dự kiến tăng gấp 2,7 lần thực hiện trong năm 2025.

Vinpearl cho biết, trong năm nay sẽ tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh qua marketing sáng tạo (Green Creator), đa dạng hóa thị trường và kênh bán, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI. Doanh nghiệp sẽ đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hoàn thiện quản trị tinh gọn, minh bạch. Chiến lược ESG được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển bền vững.

Ngoài ra, công ty sẽ mở rộng hợp tác chiến lược để gia tăng năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trong ngành du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp, với định hướng kép: mở rộng thị trường có chọn lọc và nâng tầm điểm đến theo chuẩn quốc tế.

Vinpearl hiện là đơn vị thành viên do Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) sở hữu 85% vốn. Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống gồm 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố, bao gồm 35 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với hơn 17.500 phòng và 15 tổ hợp công viên chủ đề, vui chơi giải trí.