Vinh danh Top 100 Nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu 2022

Sự kiện Top 100 Nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu 2022 do WLIN Global Holdings và WLIN Global phối hợp cùng BSIN Global tổ chức, vừa diễn ra tại White Palace (TP Thủ Đức, TPHCM). Sự kiện do Nam Hương Media & Event thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã thu hút hơn 700 khách mời tham gia.

Các nữ doanh nhân được tôn vinh tại giải thưởng (Ảnh: WLIN Global).

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nữ lãnh đạo Việt Nam hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn cầu, bên cạnh khả năng lãnh đạo cộng đồng của họ. Năm nay, chương trình đã trải qua hành trình hơn 3 tháng để tìm kiếm các ứng viên từ mạng lưới WLIN Global, thông qua các sự kiện gặp gỡ doanh nhân hàng tuần trên toàn quốc và các châu lục.

"Năm 2013, WLIN Global ra đời với mong muốn kiến tạo một mạng lưới để có thể giúp phụ nữ vượt qua những giới hạn bản thân và kết nối kinh doanh không biên giới. Mục tiêu của WLIN Global là kiến tạo mạng lưới trên toàn cầu, với 50.000-300.000 nữ lãnh đạo cùng chung sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái, phục vụ và giúp đỡ họ trên hành trình sự nghiệp, qua đó tạo ra mạng lưới nữ lãnh đạo thịnh vượng", Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương - Chủ tịch WLIN Global Holdings, Trưởng ban tổ chức - chia sẻ tại buổi lễ.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương - Chủ tịch WLIN Global Holdings, Trưởng ban tổ chức - chia sẻ tại buổi lễ (Ảnh: WLIN Global).

Sự kiện quy tụ đông đảo các gương mặt thành viên tiêu biểu WLIN Global khắp nơi trên thế giới. Sự kiện còn có sự góp mặt của các chính khách, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, thành viên ban cố vấn, các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế, cùng các cơ quan thông tấn báo đài Việt Nam và quốc tế. Tất cả đều ấn tượng với không gian sang trọng, những màn trình diễn đẹp mắt, sân khấu hoành tráng và nội dung đặc sắc của lễ trao giải.

Trước khi đến với lễ trao giải, trong khuôn khổ sự kiện còn có 2 phiên tọa đàm với các chủ đề "Doanh nhân và nền kinh tế tri thức" và "Tái cấu trúc và vận hành doanh nghiệp theo cơ chế mới". Các phiên tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của khách mời tham dự bởi những chia sẻ thiết thực của các diễn giả là những chuyên gia, doanh nhân thành đạt.

Các doanh nhân chia sẻ tọa đàm chủ đề "Doanh nhân và nền kinh tế tri thức" (Ảnh: WLIN Global).

Bà Dorothy Mayhew - Tham tán chính trị, Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM (Ảnh: WLIN Global).

"Lễ trao giải Top 100 Nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu là cơ hội để chúng ta gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, động lực và năng lượng. Tôi tin rằng chương trình sẽ góp phần tạo ra tiếng nói mạnh mẽ hơn cho phụ nữ trong việc kiến tạo và phát triển cho nền kinh tế địa phương, khu vực và toàn cầu", bà Eline Van Der Veen - Phó tổng lãnh sự quán Hà Lan - chia sẻ.

Bà Eline Van Der Veen - Phó tổng lãnh sự Hà Lan (Ảnh: WLIN Global).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn trao giải "The best brands of women leaders choice 2022". Đây là giải thưởng được WLIN Global bình chọn, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu Việt Nam và quốc tế có sản phẩm, dịch vụ uy tín, hướng đến cộng đồng.

Bên cạnh lễ trao giải Top 100 Nữ lãnh đạo việt nam tỏa sáng toàn cầu 2022, chương trình còn là lễ phát động giải thưởng Top 100 Phong cách doanh nhân - người tiên phong 2022-2023. Giải thưởng nhằm tìm kiếm và vinh danh những doanh nhân hết mình cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, tạo ra nhiều giá trị cao quý cho xã hội.

WLand Global cũng ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ Phần Property X - Thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh (Ảnh: WLIN Global).

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm lễ ra mắt các thành viên trong hệ sinh thái WLIN Global Holdings là WIC và WLand Global. Đồng thời, khán giả cũng được chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa WIC và các đối tác gồm Hệ thống Anh ngữ Sydney Academy, Ehubstar Việt Nam và Training Royal Stem Cell Canada. Trong đó, WLand Global cũng ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ Phần Property X - thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh.