Vingroup ký hợp tác với thành phố Kinshasa, Congo để phát triển giao thông xanh

Theo thỏa thuận, Vingroup, Exposure và TP Kinshasa (thông qua các cơ quan chức năng) sẽ phối hợp nghiên cứu và thúc đẩy việc mua sắm, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện của VinFast, từ xe buýt, ô tô đến xe máy điện, để phục vụ nhu cầu của thành phố và người dân.

Song song đó, các bên sẽ cùng xây dựng một hệ sinh thái xe điện, bao gồm mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Đối với mục tiêu chuyển đổi sang xe điện, thỏa thuận sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa và xanh hóa hệ thống giao thông của Thành phố Kinshasa ở cả dịch vụ công cộng, hệ thống giao thông dành cho các cán bộ, nhân viên hành chính và người dân.

Vingroup, thông qua công ty con VinFast, sẽ cung cấp các đề xuất thương mại và kỹ thuật chi tiết cho đội xe (xe buýt, ô tô, xe máy). Exposure sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh sơ bộ chi tiết về dự án mua xe và phát triển cơ sở hạ tầng, khởi xướng các thủ tục hành chính và pháp lý địa phương cần thiết cho hoạt động nhập khẩu, phân phối và vận hành.

TP Kinshasa, trong khi đó, sẽ xem xét và đề xuất các cơ chế khuyến khích cần thiết, bao gồm chính sách thuế, khung pháp lý và tiếp cận hạ tầng, nhằm thúc đẩy việc phát triển và sử dụng giao thông xanh. Một cơ quan đầu mối cũng sẽ được chỉ định để quản lý và giám sát đội xe buýt điện.

Từ trái sang phải: ông Fely Lukwaka Samuna - Giám đốc Exposure Sarl, bà Nguyễn Hoàng Phương - Tổng giám đốc Vingroup châu Phi; ông Fiston Lukwebo Musengo - Bộ trưởng về Đối tác công - tư, thương mại, công nghiệp; và ông Jésus-Noël Sheke Wa Domene - Bộ trưởng về kế hoạch, ngân sách, giao thông và di chuyển đô thị - tại buổi lễ ký kết (Ảnh: Vingroup).

Trong giai đoạn đầu dự kiến từ nay đến hết quý I/2026, các bên nhất trí lộ trình ký kết các hợp đồng chính thức để hiện thực hóa mục tiêu trên. Theo lộ trình này, VinFast sẽ cung cấp khoảng 500 xe buýt điện và 1.000 ô tô điện phục vụ đội xe công cộng ở Kinshasa.

Cùng thời gian này, VinFast và Exposure có kế hoạch triển khai hợp đồng cung ứng và phân phối ra thị trường từ 10.000 đến 20.000 ô tô điện, 50.000 đến 100.000 xe máy điện VinFast.

Đối với mục tiêu phát triển hệ sinh thái xanh, các bên sẽ phối hợp phát triển mạng lưới trạm sạc trên diện rộng và hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền, bảo đảm khả năng vận hành ổn định và thuận tiện cho người sử dụng xe điện.

Cụ thể, Vingroup khẳng định cam kết phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho địa phương, thông qua hoạt động chuyển giao tri thức và đào tạo nguồn nhân lực.

Các hoạt động này bao gồm đào tạo đội ngũ lái xe, kỹ thuật viên và vận hành tại chỗ, đồng thời hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hạ tầng giao thông điện hóa. Exposure sẽ đóng vai trò đánh giá về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế đối với mạng lưới trạm sạc và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa.

Về phần mình, TP Kinshasa cam kết sẽ hỗ trợ về quỹ đất, phân phối địa điểm đặt trạm sạc, và giải pháp đảm bảo nguồn điện, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho hệ sinh thái giao thông xanh của Vingroup tại đây.

Ông Jésus-Noël SHEKE WA DOMENE, Bộ trưởng thành phố, phụ trách kế hoạch, ngân sách, công vụ, việc làm, du lịch, giao thông và di chuyển đô thị, đại diện cho Kinshasa, chia sẻ: “Thành phố Kinshasa đánh giá cao hợp tác với Vingroup trong việc thúc đẩy các giải pháp di chuyển xanh và thông minh.

Đây là một bước đi chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của thành phố, hướng tới giảm thiểu tác động môi trường, cải thiện hạ tầng giao thông và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần đưa Kinshasa trở thành một đô thị năng động, hiện đại và đáng sống trong khu vực”.

Bà Nguyễn Hoàng Phương, Tổng giám đốc Vingroup châu Phi, đại diện Vingroup, cho biết: “Vingroup vinh dự được đồng hành cùng TP Kinshasa trong hành trình kiến tạo một môi trường sống hiện đại, văn minh và bền vững.

Việc triển khai các giải pháp di chuyển xanh và thông minh không chỉ góp phần từng bước thay đổi diện mạo giao thông đô thị Kinshasa, mà còn tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời hỗ trợ thành phố hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai”.

Trước đó, Chính quyền Thủ đô Kinshasa và Tập đoàn Vingroup cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm phát triển các dự án đô thị quy mô lớn tại Congo. Theo MoU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô.

Dự án đại đô thị bao gồm nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai, hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa.

Các thỏa thuận chiến lược này là minh chứng rõ nét cho vị thế và tầm nhìn vươn ra quốc tế của Vingroup, khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn trong lĩnh vực giao thông xanh, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh hai quốc gia cùng hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 6 lĩnh vực trụ cột: công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

Với uy tín, quy mô và năng lực đã được khẳng định, Vingroup đang từng bước vươn ra quốc tế. Tập đoàn đã được Tạp chí TIME (Mỹ) vinh danh trong danh sách "Top 1.000 công ty tốt nhất thế giới", ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tầm ảnh hưởng toàn cầu.