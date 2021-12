Viettel Construction đưa dịch vụ chăm sóc thiết bị chuyên nghiệp đến 27 triệu hộ gia đình

Dân trí Viettel Construction ra mắt dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị gia đình - Home Services tháng 08/2020 đến nay đã thu hút hơn 120.000 khách hàng tin dùng nhờ sự nhanh chóng, tiện lợi, chất lượng.

Nguy cơ cháy nổ thiết bị do thói quen sử dụng không đúng cách

Tình hình kinh tế - xã hội tại Việt Nam trong những năm vừa qua có sự thay đổi tích cực, theo báo cáo của Deloitte Global, từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người Việt Nam tăng 2,7 lần, tỷ lệ nghèo (theo chuẩn 1,9 USD/ngày) giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2%. Nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng lên nhanh chóng, thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng…trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại.

Nắm bắt tiềm năng cũng như nhu cầu thị trường, các thương hiệu cao cấp trong nước và quốc tế đã đẩy mạnh đầu tư phát triển cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cùng với sự tiện lợi, nhiều gia đình cũng gặp rắc rối khi thiết bị hỏng hóc do thói quen không bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa không đúng kỹ thuật dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Theo thống kê của Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội, gần 70% các vụ cháy xảy ra trên địa bàn là do chập, cháy về điện. Bên cạnh đó, việc không sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện thường xuyên cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ cháy, nổ do chập điện.

Theo các chuyên gia nhận định: "Việc bảo dưỡng các thiết bị điện trong mỗi gia đình để tránh nguy cơ cháy nổ là vô cùng quan trọng, nhằm hạn chế nguy cơ cháy do điện gây ra. Ngoài ra, thông qua việc duy tu bảo dưỡng hệ thống thiết bị điện chúng ta cũng có thể kiểm tra, đánh giá sắp xếp việc bố trí vật dụng, hàng hóa có nguy cơ cháy nổ với các thiết bị điện nhằm tránh nguy cơ cháy lan".

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các thiết bị điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh) hay điện tử (máy giặt, máy lọc nước...) cần được bảo dưỡng định kỳ từ 6 tháng - 1 năm/lần bởi có nhiều yếu tố tác động khiến máy móc dễ bị "hư hao" trong quá trình sử dụng. Người dân cần thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh cho các thiết bị điện để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm và an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng các thiết bị gia đình.

Các thiết bị điện trong gia đình như: máy giặt, điều hòa, bình nóng lạnh… nên được bảo dưỡng định kỳ hàng năm để đảm bảo tuổi thọ thiết bị và an toàn trong quá trình sử dụng

Dịch vụ Home Services: Chăm sóc thiết bị gia đình, hãy gọi Công trình Viettel

Tổng công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) là thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Từ một đơn vị xây lắp thuần túy, đến nay Viettel Construction trở thành doanh nghiệp đáp ứng hầu hết nhu cầu của các hộ gia đình và doanh nghiệp, theo phương châm "Đa dịch vụ - Một điểm chạm". Tháng 8/2020, Tổng công ty đã phát triển dịch vụ Home Services chuyên chăm sóc dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đến hơn 30 triệu hộ gia đình Việt với phương châm Nhanh chóng - Tiện lợi - Chất lượng.

Với quy mô 10.000 nhân sự trên 63 tỉnh thành, đội ngũ kỹ thuật viên Viettel Construction được đào tạo thường xuyên và cấp chứng chỉ hành nghề chuyên sâu từ các hãng nổi tiếng như Casper, Karofi, Ferroli, Samsung….Không chỉ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điều hòa, bình nóng lạnh, hệ thống năng lượng mặt trời…đến 27 triệu hộ gia đình Việt, đơn vị còn có kinh nghiệm triển khai một số dự án sửa chữa, bảo dưỡng quy mô lớn như: Chuỗi nhà thuốc Pharmacity, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, các khu công nghiệp…

Dịch vụ chăm sóc thiết bị gia đình của Viettel Construction nhanh chóng, tiện lợi, chất lượng.

Với mạng lưới dịch vụ phủ khắp 700 tuyến cụm huyện, Viettel Construction luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, cam kết xử lý yêu cầu trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông tin của khách hàng một cách chuyên nghiệp. Đặc biệt, Viettel Construction cung cấp gói combo bảo dưỡng thiết bị trọn gói theo năm vô cùng tiện lợi. Khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ Home Services nhờ đội ngũ nhân sự chất lượng cao, quy trình bảo dưỡng chi tiết cho từng thiết bị và cam kết bảo hành đối với vật tư/linh kiện thay thế 6 tháng từ thời điểm nghiệm thu.

Với mong muốn đem lại những trải nghiệm mới, sự tiện nghi cho mỗi gia đình, Viettel Construction - Công trình Viettel luôn nỗ lực hướng đến hiện thực hóa sứ mệnh "Dựng Xây Cuộc Sống Mới" cho người Việt.

Khách hàng có thể tìm hiểu về dịch vụ Home Services của Viettel Construction tại:

Website: https://vccservices.vn/

Hotline: 1900.98.98.68

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/VCCServicesViettelConstruction

