Vietnam Airlines mong muốn định hình chuẩn mực mới cho chương trình khách hàng thân thiết

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ cạnh tranh, bùng nổ công nghệ 4.0, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines lựa chọn chủ đề “Khách hàng thân thiết” cho một diễn đàn chuyên sâu, tiên phong tổ chức tại Việt Nam.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, đã có những trao đổi về định hướng chiến lược phía sau Diễn đàn hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết - Loyalty & Engagement Forum (VNA LEF 2025).

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - khẳng định Chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles chính là một trụ cột quan trọng trong chiến lược chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines.

Trong bối cảnh thị trường hàng không và dịch vụ đang thay đổi nhanh chóng, đâu là lý do Vietnam Airlines lựa chọn lĩnh vực khách hàng thân thiết làm chủ đề trọng tâm cho Diễn đàn Loyalty & Engagement Forum 2025?

- Khách hàng thân thiết hay xây dựng lòng trung thành khách hàng không phải là lĩnh vực mới, nhưng trong một vài năm gần đây đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Sau dịch Covid-19, tâm lý tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi sâu sắc; mọi chiến lược tiếp cận cũng phải thích ứng kịp thời. Những nghiên cứu về hành vi, cảm xúc và kỳ vọng của khách hàng đều cho thấy khách hàng thân thiết ngày càng có vai trò then chốt, đóng góp tỷ trọng doanh thu ngày càng lớn cho các doanh nghiệp.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030, với cam kết mang đến trải nghiệm xuất sắc ở mọi điểm chạm của hành trình khách hàng.

Chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles chính là một trụ cột quan trọng trong chiến lược khách hàng thân thiết, đồng thời là công cụ then chốt hiện thực hóa mục tiêu này.

Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết” làm chủ đề mở màn cho chuỗi sự kiện chuyên sâu, mang tính chiến lược mà Vietnam Airlines sẽ tiên phong tổ chức, tiếp tục sứ mệnh kết nối Việt Nam với thế giới, nâng tầm ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ thế giới.

VNA LEF 2025 không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà là dấu ấn chiến lược trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định vị thế quốc tế của Vietnam Airlines.

Thông qua sự kiện này, chúng tôi tái khẳng định cam kết vươn ra toàn cầu, đồng hành cùng đất nước trong mục tiêu xây dựng một tương lai bền vững, nơi trải nghiệm, công nghệ và con người là ba trụ cột phát triển.

Trong giai đoạn mới, Vietnam Airlines sẽ tái định nghĩa Lotusmiles theo hướng nào để biến chương trình thành một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện?

- Ra đời từ ngày 17/12/1999, chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles đã có hơn 25 năm phát triển, quy tụ trên 7 triệu hội viên.

Lotusmiles không chỉ dừng ở tích dặm và đổi thưởng mà đã trở thành hệ sinh thái ưu đãi toàn diện. Hội viên được hưởng đặc quyền trong dịch vụ hàng không như ưu tiên làm thủ tục, thêm hành lý, sử dụng phòng chờ thương gia, tích lũy và sử dụng dặm trên mạng bay của Vietnam Airlines, gần 30 hãng hàng không trong và ngoài Liên minh SkyTeam.

Chương trình còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực với gần 100 đối tác ngân hàng, khách sạn, mua sắm, viễn thông, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, giúp hội viên tích - tiêu dặm linh hoạt. Với những giá trị này, Lotusmiles đã khẳng định vị thế chương trình khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam và nhiều lần được vinh danh quốc tế.

Trong giai đoạn mới, mục tiêu của chúng tôi là tái định nghĩa Lotusmiles. Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng giá trị tiêu dùng dặm, đồng thời ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và AI để cá nhân hóa trải nghiệm. Qua đó, Lotusmiles sẽ trở thành điểm chạm xuyên suốt hành trình của khách hàng, là đòn bẩy giúp Vietnam Airlines tiến gần hơn đến mục tiêu hãng hàng không 5 sao và giữ vững vị thế tiên phong trong ngành.

Tôi tin rằng Lotusmiles là minh chứng rõ ràng cho cam kết lâu dài của Vietnam Airlines: khách hàng là trung tâm, trải nghiệm là thước đo thành công và phát triển bền vững là mục tiêu sau cùng.

VNA LEF 2025 mang đến lợi ích và kỳ vọng gì cho ngành hàng không Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong nước?

- VNA LEF 2025 là sự kiện chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam về chương trình khách hàng thân thiết, do Vietnam Airlines tiên phong tổ chức. Diễn đàn hướng đến xây dựng một không gian thực chất, nơi doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác công nghệ và thương hiệu quốc tế cùng chia sẻ xu hướng, mở rộng hợp tác và khai thác giá trị khách hàng thân thiết như một nguồn lực kinh tế mới.

Sự kiện quy tụ các diễn giả hàng đầu, mang đến góc nhìn đa chiều về những trụ cột đang định hình chiến lược khách hàng thân thiết hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và cá nhân hóa. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm sáng kiến đổi mới nhằm nâng cấp trải nghiệm dịch vụ, gia tăng sức cạnh tranh và lan tỏa thương hiệu Việt Nam.

Về lâu dài, VNA LEF 2025 được kỳ vọng định hình chuẩn mực mới cho chương trình khách hàng thân thiết tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế quốc tế của ngành hàng không Việt Nam. Với Lotusmiles làm hạt nhân, Vietnam Airlines xem khách hàng thân thiết là nền tảng kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm, thúc đẩy phát triển bền vững và truyền cảm hứng lấy khách hàng làm trung tâm.