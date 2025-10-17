Vietjet cam kết trao quyền và thúc đẩy bình đẳng giới ngành hàng không

Đại diện Vietjet, bà Hồ Ngọc Yến Phương - Phó tổng giám đốc Tài chính, thành viên HĐQT - đã có chia sẻ về hành trình kiến tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ không chỉ trong buồng lái, mà cả ở các lĩnh vực kỹ thuật, khai thác và tài chính.

“Chúng tôi không chỉ nói về bình đẳng giới, chúng tôi hành động vì điều đó. Vietjet tin rằng trao quyền cho phụ nữ chính là nền tảng của phát triển bền vững”, bà nhấn mạnh.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương - Phó tổng giám đốc tài chính, thành viên HĐQT Vietjet (thứ 2 từ phải sang) và Bộ trưởng cấp cao Singapore Sun Xueling (thứ hai từ trái sang) tham dự Hội nghị Phụ nữ Hàng không Thế giới 2025 tại Singapore (Ảnh: VJA).

Được sáng lập bởi TS Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, Vietjet là biểu tượng cho vai trò tiên phong của phụ nữ trong ngành hàng không. Theo Báo cáo ESG 2024, phụ nữ chiếm gần 40% nhân sự, trong đó 30% giữ vị trí lãnh đạo - tỷ lệ hàng đầu khu vực.

Vietjet trao tặng nhiều phần quà khích lệ những sáng kiến trao quyền cho phụ nữ tại hội nghị (Ảnh: VJA).

Với chủ đề “Tiên phong vì tương lai bầu trời”, WAI-SG 2025 tôn vinh những sáng kiến trao quyền, kết nối thế hệ nữ lãnh đạo mới - những người đang góp phần định hình một ngành hàng không nhân văn, sáng tạo và bền vững cho châu Á - Thái Bình Dương.