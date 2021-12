VietinBank vinh danh "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2021"

Dân trí Tạp chí International Banking and Finance magazine chính thức công bố VietinBank giành Giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2021".

Giải thưởng một lần nữa củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường Ngân hàng Bán lẻ của VietinBank đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng.

Đồng hành cùng khách hàng vượt qua dịch bệnh Covid-19

VietinBank vẫn luôn là ngân hàng tiên phong đưa ra các giải pháp và chương trình để hỗ trợ về mặt tài chính, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Về tín dụng, VietinBank đã đưa ra các chính sách cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi hoặc giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, chương trình "Vay ưu đãi - Lãi tri ân" với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 5.3% để hỗ trợ khách hàng có được nguồn vốn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về phí dịch vụ, VietinBank áp dụng chính sách 0 đồng phí khi khách hàng đăng ký sử dụng các gói tài khoản thanh toán Smart, Premium bao gồm miễn phí duy trì, phí giao dịch trên iPay cho các khách hàng đăng ký dịch vụ VietinBank iPay, miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống. Đặc biệt hơn nữa, để đồng hành và sẻ chia khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, từ 15/9 đến 31/12, VietinBank triển khai Gói sản phẩm dịch vụ (SPDV) ưu đãi vượt trội với quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng mang tên "Đồng hành tuyến đầu - Tiếp sức bền lâu" với chính sách ưu đãi về phí sử dụng dịch vụ VietinBank iPay, thẻ Tín dụng quốc tế, thẻ Ghi nội địa, vay vốn online lãi suất chỉ từ 6%/năm, ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm cộng đến 0,4%/năm so với lãi suất niêm yết…

Nỗ lực trong khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh bán lẻ của VietinBank đã có sự tăng trưởng tốt về quy mô, doanh số. Dư nợ bán lẻ tăng 14% so với 2020 trong đó, dư nợ khách hàng cá nhân tăng trưởng ở mức cao là 9%. Huy động vốn bình quân bán lẻ tăng 6.6% so với năm 2020 và thu nhập đến từ hoạt động bán lẻ chiếm 54% trong tổng thu nhập. Số lượng khách hàng đăng ký, sử dụng gói tài khoản thanh toán 0 phí của VietinBank tăng 77 % so với cùng kỳ 2020.

Cùng với tăng trưởng về quy mô, VietinBank chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT), phát triển các tính năng, tiện ích mới, tăng dung lượng, tăng tải hệ thống, đảm bảo mọi giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thông suốt. Tăng cường truyền thông, thúc đẩy và hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến, giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải ra ngoài hoặc tiếp xúc trực tiếp, đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong phòng chống dịch bệnh.

Ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính tiện lợi

Năm nay, VietinBank đẩy mạnh đầu tư, áp dụng công nghệ trong cải tiến sản phẩm dịch vụ để mang đến cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ số hiện đại và tiện lợi. VietinBank iPay Mobile, ứng dụng ngân hàng số thông minh của VietinBank liên tục được cập nhật và cải tiến, gắn liền với người tiêu dùng thông thái thời đại 4.0. Đầu năm nay, VietinBank là ngân hàng đầu tiên trong khối ngân hàng quốc doanh triển khai giải pháp eKYC, cho phép, khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Khi đăng ký gói tài khoản 0 phí, khách hàng được miễn mọi loại phí, bao gồm cả phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống VietinBank cũng là ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ FacePay, ứng dụng các công nghệ sinh trắc học (Biometrics), AI, so sánh khuôn mặt (Face Retrieveal) để thực hiện xác thực các giao dịch tài chính mang đến sự an toàn, tiện lợi cho khách hàng.

Song song, VietinBank đã đẩy mạnh số hóa sản phẩm giúp khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngay trên kênh số như chuyển tiền, tiết kiệm online, vay thấu chi online,… các giao dịch phục vụ đời sống hàng ngày của khách hàng như: mua sắm hàng hóa dịch vụ, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, thanh toán các loại phí, … một cách nhanh chóng, an toàn và thuận lợi nhất chỉ trên một ứng dụng duy nhất - VietinBank iPay Mobile. Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết - VietinBank Loyalty cũng được VietinBank xây dựng dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Khách hàng được tích điểm trên các giao dịch và dùng để đổi nhiều quà tặng hấp dẫn hoặc tiền chuyển vào tài khoản

Mới đây nhất, VietinBank đã triển khai tính năng "Đặt Alias tài khoản", cho phép khách hàng đặt biệt danh riêng có cho tài khoản thanh toán, tạo thương hiệu riêng, cá tính riêng. Giờ đây, khách hàng sử dụng Alias để nhận tiền/chuyển tiền một cách an toàn, tiện lợi mà không phải nhớ số tài khoản.

Ngoài ra, trong năm nay, VietinBank cũng thúc đẩy mạnh mẽ những hoạt động liên quan đến thẻ. Tháng 2, VietinBank chính thức ra mắt dòng thẻ 2card - tích hợp 2 tính năng thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng nội địa trên 1 chiếc thẻ duy nhất; thẻ tín dụng nội địa i-Zero với nhiều đặc điểm nổi trội như Miễn lãi trọn đời với kỳ hạn thanh toán lên đến 45 ngày, đồng thời khách hàng cũng có thể rút tiền mặt trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, trong tháng 8, VietinBank trở thành ngân hàng chấp nhận thanh toán mọi loại thẻ trên thế giới thông qua hợp tác chính thức với American Express, qua đó củng cố vị thể Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

Ngân hàng bán lẻ vinh danh nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế

Trong 5 năm liên tiếp từ 2016-2020, VietinBank nhận được danh hiệu Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam do tạp chí Global banking and finance review trao tặng. Trong năm nay, các SPDV của VietinBank cũng nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ phía khách hàng và các tổ chức, nhận được các giải thưởng như: "Ứng dụng ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021" dành cho VietinBank iPay Mobile và "Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2021" dành cho Gói tài khoản thanh toán 0 phí từ tạp chí tài chính uy tín The Asian Banker. Đồng thời, VietinBank iPay Mobile được vinh danh danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2 năm liên tiếp trong lĩnh vực công nghệ số trong ngân hàng.

Với giá trị cốt lõi "khách hàng là trung tâm" cùng giải "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2021" đã minh chứng cho những nỗ lực của VietinBank đồng hành cùng khách hàng vươn lên, khẳng định thông điệp "Nâng giá trị cuộc sống" cho mỗi người dân, mỗi khách hàng.

Trường Thịnh