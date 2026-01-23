VietinBank eFAST: Trải nghiệm linh hoạt cho doanh nghiệp mùa Tết 2026

Trải nghiệm xuyên suốt trên mọi thiết bị

VietinBank eFAST được phát triển dựa trên tư duy một nền tảng với nhiều phong cách vận hành. Dù doanh nghiệp sử dụng phiên bản website hay mobile, giao diện đều được hệ thống tự động điều chỉnh theo thiết bị, tối ưu trải nghiệm mà không cần cấu hình thủ công.

Bên cạnh việc hỗ trợ giao dịch, VietinBank eFAST còn mở rộng năng lực phục vụ ngay từ bước mở tài khoản đầu tiên. Chủ doanh nghiệp có thể mở tài khoản thanh toán trực tuyến trực tiếp trên thiết bị di động mà không cần hồ sơ giấy hay đến quầy. Chỉ với chiếc điện thoại hỗ trợ NFC, doanh nghiệp thực hiện eKYC, xác thực và kích hoạt tài khoản.

VietinBank eFAST mobile - phiên bản di động nhiều tiện ích

Phiên bản mobile của VietinBank eFAST được làm mới với tên gọi VietinBank eFAST One, phát triển dựa trên triết lý “một nền tảng, mọi giải pháp”. Với hiệu năng mạnh mẽ và tốc độ nhanh, VietinBank eFAST One mang đến trải nghiệm mượt mà và ổn định tại mọi thời điểm.

Điểm nhấn của VietinBank eFAST One là thiết kế dựa trên 3 không gian tư duy “Giao dịch - Quản trị - Khám phá” giúp mọi thao tác trở nên trực quan và thông minh hơn.

Từ giao dịch thường nhật đến theo dõi hiệu suất kinh doanh, đánh giá sức khỏe tài chính, cảnh báo thông minh nhờ tích hợp AI... VietinBank eFAST One mở ra không gian tương tác đa kênh, giúp doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với ngân hàng, tiếp cận sản phẩm mới hay kết nối đối tác trên thiết bị di động, từng bước trở thành trung tâm điều phối tài chính linh hoạt.

VietinBank eFAST website - Nền tảng hiệu năng toàn diện

Nếu như VietinBank eFAST mobile gắn với sự linh hoạt thì phiên bản VietinBank eFAST website lại là công cụ chủ lực của bộ phận kế toán - tài chính khi cần thao tác chi tiết, tải chứng từ và quản lý dữ liệu quy mô lớn.

VietinBank eFAST website tích hợp hơn 150 tính năng, tổ chức luồng giao dịch khoa học, an toàn và kết nối trực tiếp với hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp. Giao diện được thiết kế tối giản, trực quan, dễ sử dụng cho mọi cấp độ người dùng. Các bước giao dịch được thu gọn, có gợi ý thông minh, giúp giảm đáng kể thời gian thao tác và hạn chế sai sót.

Hệ thống phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, từ SME đến tập đoàn lớn, là doanh nghiệp Việt Nam hay FDI với khả năng tùy chỉnh luồng phê duyệt linh hoạt theo từng mô hình vận hành.

Ứng dụng được nghiên cứu, tích hợp công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp và tính năng mới như giải ngân, bảo lãnh online, tài khoản định danh… Đồng thời, VietinBank không ngừng phát triển mới, nâng cấp các chức năng trên cả 2 phiên bản, góp phần gia tăng tiện ích và trải nghiệm trên VietinBank eFAST.

Đại diện Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank nhận giải thưởng Ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất (Best Corporate Digital Bank (Ảnh: VietinBank).

VietinBank eFAST X-Mate - Phiên bản cao cấp quản lý dòng tiền

VietinBank eFAST X-Mate là một công cụ quản trị tài chính toàn diện, vượt ra khỏi phạm vi ngân hàng số truyền thống. Sức mạnh vượt trội của VietinBank eFAST X-Mate gồm quản lý vốn tập trung mô hình đơn vị mẹ và các đơn vị thành viên; quản lý khoản phải trả - khoản phải thu cho doanh nghiệp với khả năng định danh chi tiết các đối tác, đại lý, nhà phân phối trong chuỗi vận hành.

VietinBank eFAST X-Mate được thiết kế theo tư duy vận hành số của doanh nghiệp hiện đại, chuyển dữ liệu giao dịch thành dữ liệu phục vụ ra quyết định. Nền tảng hỗ trợ quản lý vốn tập trung giữa công ty mẹ - công ty con, quản lý khoản phải thu, phải trả với khả năng định danh chi tiết các đối tác trong chuỗi.

Giao diện trực quan, phân quyền theo vai trò và khả năng tùy biến linh hoạt giúp các bộ phận và lãnh đạo có góc nhìn phù hợp với đặc thù vận hành của từng doanh nghiệp.

Đại diện khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank nhận giải thưởng Sao Khuê 2025 cho VietinBank eFAST X-Mate (Ảnh: VietinBank).

3 phiên bản của VietinBank eFAST không chỉ là 3 lựa chọn công nghệ, mà còn là 3 chế độ vận hành đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp đập tài chính quan trọng. Qua đó, doanh nghiệp có thêm công cụ vận hành dòng tiền trôi chảy hơn, ra quyết định nhanh hơn và sẵn sàng nắm bắt cơ hội nhanh chóng.

Trong năm 2026, VietinBank eFAST tiếp tục mở rộng tính năng, tăng cường kết nối với các phần mềm quản trị doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nhận diện điểm nghẽn quy trình, tối ưu luồng vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm.

Song song đó, nền tảng sẽ được tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái VietinBank, hướng tới cung cấp giải pháp tài chính toàn diện trên một nền tảng duy nhất.

Khách hàng có thể liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank hoặc Hotline 1900 558 886 để tìm hiểu thêm về các tiện ích của VietinBank eFAST.