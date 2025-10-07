Vietbank chi 3.000 tỷ đồng mua Lim 2 Tower giữa lúc lợi nhuận hụt hơi

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán VBB) vừa có quyết nghị thông qua việc nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở kinh doanh. Bất động sản được nhận chuyển nhượng là tòa nhà Lim 2 Tower, địa chỉ 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, TPHCM, với giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng.

Theo Vietbank, hiện nay ngoài các chi nhánh, phòng giao dịch tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, TPHCM là địa bàn có mật độ hoạt động tập trung nhất. Do đó, ngân hàng cho rằng việc sở hữu một tài sản cố định làm trụ sở là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh tại TPHCM.

Thông tin bất động sản Vietbank muốn nhận chuyển nhượng (Ảnh: Quyết nghị của VBB).

Đáng chú ý, động thái chi nghìn tỷ mua bất động sản diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Vietbank chưa thật sự khả quan.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, thu nhập lãi thuần của Vietbank giảm 15% so với cùng kỳ, xuống còn 687 tỷ đồng. Dù thu nhập ngoài lãi có tăng, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 212 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, Vietbank lãi ròng trước thuế 514 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng này mới chỉ hoàn thành 29% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm là 1.750 tỷ đồng.

Vietbank cũng vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, Vietbank sẽ chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.709 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank dự kiến tăng từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 100:33, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 33 cổ phiếu mới. Thời gian phân phối kéo dài trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký.