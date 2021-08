Việt Nam thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới

Dân trí Dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trang tin thời trang của Đức cho biết, Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới.

Điều đó đồng nghĩa Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc - nước tiếp tục là nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới. Bangladesh xuống vị trí thứ 3.

Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới (Ảnh: CT).

Theo số liệu thống kê của WTO, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong năm 2020 tăng 6,4%, với giá trị thị trường đạt 29 tỷ USD. Trong thập kỷ qua, thị phần của Việt Nam trên thị trường xuất khẩu hàng may mặc toàn cầu đã tăng vọt, trong khi thị phần của Bangladesh lại giảm 6,8% trong năm 2020.

Đại dịch Covid-19 khiến sản lượng hàng may mặc của Bangladesh giảm mạnh. Nhiều nhà máy may mặc của nước này buộc phải đóng cửa do nhiều thương hiệu phương Tây hủy hợp đồng hoặc trì hoãn thanh toán.

Trong khi đó, Việt Nam đã thành công trong việc đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ sản xuất hàng thời trang nhanh mà còn cả quần áo và phụ kiện ở phân khúc giá trung bình và cao cấp. Năm 2019, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã ký kết hiệp định thương mại tự do, nhờ đó thúc đẩy đáng kể hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang cộng đồng quốc tế lớn nhất thế giới này.

Mặc dù sụt giảm 7% thị phần trong năm 2020, Trung Quốc vẫn là nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới với thị phần 31,6% và kim ngạch xuất khẩu 142 tỷ USD.

Lý giải nhân tố khiến Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hấp dẫn, trang tin này cho rằng, Việt Nam có cơ sở hạ tầng cung ứng tương đối tốt so với các quốc gia như Ấn Độ và Bangladesh. Ngoài ra, đồng tiền của Việt Nam ổn định so với đồng USD nên hầu như không có bất kỳ biến động giá nào.

Một lợi thế khác là vị trí địa lý của Việt Nam gần với Trung Quốc nên việc mua nguyên liệu và máy móc dễ dàng hơn. Ngoài ra, một số thương hiệu thời trang quốc tế sau đại dịch muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ, thay vì phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhật Linh

Theo Fashionunited.de