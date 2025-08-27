VIB cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng: Khẳng định vị thế hàng đầu

Sau 7 năm, số lượng thẻ tín dụng VIB tăng gấp 10 lần, đứng Top 1 về chi tiêu thẻ Mastercard, Top 3 chi tiêu toàn thị trường và là một trong ba ngân hàng tại Việt Nam hợp tác với cả 3 tổ chức thẻ quốc tế lớn: Visa, Mastercard và American Express.

Tăng trưởng gấp 10 lần trong 7 năm, VIB chạm mốc 1 triệu thẻ tín dụng

Bắt đầu hành trình chuyển đổi mạnh mẽ từ năm 2019, xác định thẻ tín dụng là một trong những mảng kinh doanh chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự khác biệt và đón đầu xu thế kinh tế số, VIB đã xây dựng chiến lược thẻ với sự đầu tư chuyên sâu kết hợp với công nghệ hiện đại một cách bài bản cùng quá trình liên tục gắn kết để thấu hiểu khách hàng.

Từ con số khiêm tốn 92.000 thẻ năm 2018, chỉ sau 7 năm, VIB đã bứt phá gấp 10 lần, đạt cột mốc 1 triệu thẻ tín dụng vào tháng 8/2025. Tính đến cuối năm 2024, VIB vươn lên chiếm gần 7% thị phần thẻ tín dụng lưu hành và gần 7% thị phần thẻ mở mới toàn ngành (theo số liệu Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến 31/12/2024).

Số lượng thẻ và số lượng giao dịch qua thẻ tín dụng VIB từ năm 2018 đến cuối tháng 8/2025.

Top 1 chi tiêu thẻ Mastercard, Top 3 chi tiêu toàn thị trường

Tính đến cuối tháng 8/2025, tổng chi tiêu qua thẻ VIB tăng trưởng 80% so với cuối năm 2024, tăng gấp 18 lần so với năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có tổng số 31 triệu lượt giao dịch qua thẻ VIB. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ hàng tháng đạt 15,2 triệu đồng (mức này năm 2018 là 7,6 triệu đồng).

VIB hiện chiếm 12% thị phần chi tiêu thẻ ở Việt Nam. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ của VIB cao hơn 50% so với thị trường (theo số liệu của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến ngày 31/12/2024).

Với kết quả tăng trưởng vượt bậc, cuối năm 2024, VIB được Mastercard vinh danh là ngân hàng số 1 về thẻ tín dụng tại Việt Nam với liên tiếp 8 giải thưởng: Ngân hàng có tổng chi tiêu thẻ lớn nhất tại Việt Nam, Ngân hàng có chi tiêu thẻ tín dụng lớn nhất, Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng lớn nhất, Ngân hàng dẫn đầu về thẻ tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về thẻ ghi nợ; Ngân hàng có chi tiêu E-com qua thẻ lớn nhất; Ngân hàng có chi tiêu nước ngoài qua thẻ lớn nhất.

1 trong 3 ngân hàng Việt Nam có hệ sinh thái thẻ Visa - Mastercard - American Express

Với 10 dòng thẻ đa dạng tính năng và có hàm lượng công nghệ cao, VIB hiện là một trong số ít ngân hàng đang hợp tác với 3 tổ chức thẻ quốc tế hàng đầu là Mastercard, Visa và American Express để phát triển một danh mục thẻ tín dụng đa dạng, được cá nhân hóa và may đo theo nhu cầu chi tiêu cụ thể của từng phân khúc khách hàng: từ hoàn tiền cao cho chi tiêu hàng ngày, tích lũy dặm bay và đặc quyền sân, đến dòng thẻ cho phép khách hàng tự chọn tính năng, dòng thẻ giúp tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp.

Sức mạnh từ bộ 3 trụ cột: Công nghệ - Trải nghiệm - Lợi ích

Thành công của VIB trong mảng thẻ tín dụng là kết quả trực tiếp từ việc kiên định theo đuổi chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” chú trọng tạo nên sự khác biệt từ lợi ích đến trải nghiệm khách hàng. Chiến lược này được cụ thể hóa qua ba trụ cột chính: Dẫn đầu công nghệ, Dẫn đầu trải nghiệm và Dẫn đầu lợi ích.

Về công nghệ, VIB là ngân hàng tiên phong cho phép khách hàng mở thẻ 100% trực tuyến trên đa nền tảng trực tuyến (MyVIB, Max Powered by VIB, Website và hệ sinh thái đối tác của VIB), phê duyệt chỉ trong 15-30 phút, nhận thẻ ảo để giao dịch ngay trước khi có thẻ vật lý. Quản lý thẻ trở nên đơn giản nhờ MyVIB.

VIB cũng là ngân hàng tiên phong của nhiều dịch vụ thẻ trong việc triển khai các công nghệ hiện đại như thẻ duo, Chip EMV, 3D Secure hay Tokenization, đồng thời kết nối với Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay.

Về trải nghiệm, VIB chủ động trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cho phép khách hàng chủ động thiết kế tính năng thẻ tín dụng theo nhu cầu. Chủ thẻ có thể chủ động chọn ngày sao kê, tỷ lệ thanh toán, thậm chí thiết kế thẻ bằng AI. Giải pháp Super Pay, SuperCash mới ra mắt của VIB cho phép chủ động quản lý tài chính cá nhân.

VIB chủ động trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cho phép khách hàng chủ động thiết kế tính năng thẻ tín dụng theo nhu cầu.

VIB cũng là ngân hàng với chính sách hoàn tiền hấp dẫn, tích điểm, tích dặm bay với tỷ lệ cạnh tranh, cùng hệ sinh thái VIB Privileges hơn 150 đối tác trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm, di chuyển. Chương trình trả góp 0% lãi suất VIB Pay Ease và ưu đãi phí ngoại tệ cho thẻ cao cấp giúp khách hàng vừa tối ưu tài chính vừa tận hưởng phong cách sống đẳng cấp.

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, chia sẻ: "Đây là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược đã chọn - bắt đầu từ khách hàng và hướng đến khách hàng. Với nền tảng công nghệ, sự thấu hiểu khách hàng và khát vọng tiên phong trong DNA của con người VIB, tôi tin rằng VIB sẽ tiếp tục hành trình “Dẫn đầu xu thế thẻ”, mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm số hóa toàn diện, đẳng cấp hơn nữa cho người dùng Việt. Đây chỉ là điểm bắt đầu cho một hành trình mới được phục vụ nhiều khách hàng hơn trong tương lai".