Vì sao vàng trong nước chỉ còn đắt hơn thế giới 12,6 triệu đồng/lượng?

Giá vàng thế giới tăng 5% từ đầu năm

Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tuần (16/1), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn giao dịch tại 66,4-67,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với giá mở cửa phiên, mỗi lượng vàng "bốc hơi" 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua - bán là 800.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay (17/1) giao dịch ở mức 1918,4 USD/ounce - tiếp tục neo ở vùng giá cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Lạm phát Mỹ hạ nhiệt dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ, đã đẩy giá vàng vượt 1.900 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ảm đạm những ngày sát Tết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng quốc tế đã tăng gần 5% sau chưa đầy 3 tuần giao dịch. Tâm lý lạc quan trên thị trường đã đẩy giá vàng tăng cao. Từ cuối tuần trước, các nhà phân tích dự báo đà tăng của vàng nhiều khả năng tiếp diễn trong tuần này và mức kháng cự là 1.950 USD/ounce. Nếu mức này bị phá vỡ thì vàng sẽ sớm cán mốc 2.000 USD/ounce trong năm nay.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters, giá vàng giao ngay có thể tăng lên trong phạm vi từ 1.933 USD/ounce đến 1.942 USD/ounce. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi dữ liệu doanh thu bán lẻ Mỹ công bố vào thứ 4 tới (18/1).

USD bị bán tháo

Trong khi đó, USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - đóng cửa tuần ở mức 102,1 điểm - trở về mức giá hồi tháng 5/2022. Đà tăng phi mã của USD trong năm 2022 không thể kéo dài sang năm nay.

Bước sang tuần thứ 3 của năm mới, chỉ số USD đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Theo Bloomberg, các nhà đầu tư đang bán tháo đồng USD vì tin rằng Fed sẽ nhẹ tay hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bước sang tuần thứ 3 của năm mới, chỉ số USD đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc ngày hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.601 đồng/USD, giảm 1 đồng so với giá phiên trước đó. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.781 đồng/USD và giá sàn là 22.420 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng lớn biến động không đáng kể so với cuối tuần trước, các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.260-23.610 đồng/USD (mua - bán). Các ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do đầu tuần giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.380-23.500 đồng/USD, giảm 40 đồng ở chiều bán và tăng 20 đồng ở chiều mua so với phiên trước đó. Giá USD giữa thị trường tự do và trong ngân hàng chênh lệch không đáng kể.