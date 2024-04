Vì sao tỷ giá USD tăng nóng?

Trả lời câu hỏi về điều hành tỷ giá tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (3/4), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khẳng định thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo cơ chế hết sức linh hoạt.

"Trong quý I năm nay, tỷ giá đã nóng hơn. Đây là một trong những vấn đề mà Ngân hàng Nhà nước đặc biệt quan tâm, điều hành tập trung", Phó thống đốc cho biết.

Lý giải về áp lực tỷ giá, ông Tú cho biết Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa đưa ra thời điểm cụ thể có thể nới lỏng chính sách tiền tệ bằng việc hạ lãi suất. Giá trị đồng USD những ngày qua tăng rất cao, tác động đến các nước trên thế giới và trong khu vực vì vậy cũng tác động mạnh đến đồng tiền Việt Nam.

Bên cạnh đó, lãi suất của Việt Nam giảm rất mạnh trong thời gian qua, tạo nên chênh lệch lãi suất giữa USD và VND trên thị trường liên ngân hàng. "Điều này càng tạo sức ép cho tỷ giá nóng hơn", ông Tú nhấn mạnh.

Không những vậy, trong 3 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu tích cực nên nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu nhiều hơn giai đoạn trước.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trả lời tại họp báo (Ảnh: VGP).

Tuy nhiên với điều hành của NHNN, tỷ giá vẫn đang đảm bảo được ổn định, đảm bảo được thị trường ngoại tệ thông thoáng cũng như trạng thái ngoại tệ dương với các ngân hàng thương mại, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp và xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo NHNN khẳng định, điều hành tỷ giá là một trong những điều hành kinh tế vĩ mô rất quan trọng. Tỷ giá không chỉ ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền, sức mua của người Việt mà còn ảnh hưởng đến lạm phát, thị trường cũng như niềm tin nhà đầu tư nước ngoài.

"NHNN luôn coi trọng công tác điều hành tỷ giá. Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo cơ chế hết sức linh hoạt, làm sao đảm bảo tỷ giá có thể lên xuống phù hợp xu thế chung", ông Tú khẳng định.

Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.020 đồng/USD, tăng 15 đồng so với giá đóng cửa hôm qua. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.819 đồng đến 25.221 đồng.

Tỷ giá bán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng thêm 16 đồng, đưa phạm vi giao dịch lên từ 23.400 đồng đến 25.171 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.440-25.540 đồng/USD (mua - bán), tiếp tục tăng 20 đồng ở mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Như vậy, USD thị trường "chợ đen" đã tăng 60 đồng mỗi chiều so với giá cuối ngày hôm qua.

Giá USD trong nước đang có xu hướng đi lên từ đầu năm. Đặc biệt, 2 ngày gần đây, đà tăng có phần mạnh hơn, sau khi Ngân hàng Nhà nước dừng phát hành tín phiếu. Trước đó, nhà điều hành tiền tệ đã có 3 tuần liên tục hút tiền trên thị trường liên ngân hàng.