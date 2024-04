Tỷ giá nóng rẫy, USD ngân hàng có lúc tăng vượt 25.200 đồng

Sáng nay (3/4), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.020 đồng/USD, tăng 15 đồng so với giá đóng cửa hôm qua. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.819 đồng đến 25.221 đồng.

Tỷ giá bán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng thêm 16 đồng, đưa phạm vi giao dịch lên từ 23.400 đồng đến 25.171 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng tiếp tục đà tăng trong phiên ngày 3/4. Giá USD tại Vietcombank - ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống, niêm yết ở mức 24.750-25.120 đồng (mua - bán), tăng khoảng 180 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD trong ngân hàng tăng vượt 25.000 đồng chiều bán ra (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, VietinBank cũng tăng mạnh giá USD ở mức 24.815-25.155 đồng (mua - bán) và tại BIDV là 24.815-25.125 đồng (mua - bán), tăng 155 đồng so với trước đó.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, giá USD cũng tăng liên tục trong hôm nay. Một số đơn vị sáng nay niêm yết giá USD ở mức 24.820-24.221 đồng (mua - bán), tăng khoảng 180 đồng từ đầu tuần, chạm mức giá trần được phép giao dịch (25.221 đồng) song đến phiên chiều có điều chỉnh giảm. Hiện giá USD tại các ngân hàng tư nhân quanh mức 24.820-25.120 đồng (mua - bán).

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.440-25.540 đồng/USD (mua - bán), tiếp tục tăng 20 đồng ở mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Như vậy, USD thị trường "chợ đen" đã tăng 60 đồng mỗi chiều so với giá cuối ngày hôm qua.

Giá USD trong nước đang có xu hướng đi lên từ đầu năm. Đặc biệt, 2 ngày gần đây, đà tăng có phần mạnh hơn, sau khi Ngân hàng Nhà nước dừng phát hành tín phiếu. Trước đó, nhà điều hành tiền tệ đã có 3 tuần liên tục hút tiền trên thị trường liên ngân hàng.

Còn trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 104,84 điểm, giảm nhẹ 0,2% so với trước đó song so với đầu năm vẫn tăng 3,55%. Phiên liền trước đó, chỉ số này thậm chí vượt 105 điểm song trước đà tăng "phi mã" của vàng, đồng USD chịu nhiều sức ép nên giảm điểm.