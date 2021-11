Vì sao mua sắm online không thể thay thế các cửa hàng trực tiếp?

Đặc biệt, khi chiến lược "sống chung với dịch" đã được xác định, những thương hiệu xuất phát sớm, chiếm giữ vị trí vàng tại các trung tâm thương mại lớn sẽ nắm lợi thế.

"Cửa hàng truyền thống vẫn là tất yếu"

Có một điều tưởng chừng trái ngược trên thị trường bán lẻ trong gần 2 năm qua: Dịch bệnh không khiến các thương hiệu thu hẹp kinh doanh mà ngược lại còn chứng kiến liên tiếp những đợt sóng của các thương hiệu có tầm nhìn tốt.

Một trong những thương hiệu rầm rộ nhất là MUJI. Cuối năm 2020, ông lớn Nhật Bản khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại TPHCM. Ngay sau đó, MUJI tiến quân ra miền Bắc với một cửa hàng diện tích 2.000m2 - một trong những cửa hàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Center Metropolis, Hà Nội.

Một đại gia bán lẻ thời trang khác là Uniqlo cũng nhanh chân không kém. Tháng 3/2020, Vincom Center Phạm Ngọc Thạch chứng kiến sức nóng của dòng người xếp hàng mua sắm khi cửa hàng Uniqlo đầu tiên mở tại Hà Nội. Chỉ 5 tháng sau, đại gia này nhanh chóng có cửa hàng tiếp theo tại Vincom Center Metropolis.

Đó chỉ là một số trong danh sách ngày một nối dài của rất nhiều thương hiệu đang "tấn công" thị trường bán lẻ Việt mạnh mẽ như Pandora, Fila, Weekend Max Mara,... Trong đó, nhiều "ông lớn" thậm chí thử sức tại các mặt bằng ngoài khu vực trung tâm như H&M, Mango, Fila, Haidilao mở cửa hàng tại Vincom Mega Mall Ocean Park; hay Uniqlo tại Vincom Plaza Phan Văn Trị.

Vì sao các thương hiệu lớn đều đặt niềm tin vào cửa hàng truyền thống trong khi online mới là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao thời gian qua? Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, xu hướng nở rộ của online là không sai nhưng cách mua sắm này cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

"Mua hàng online thiếu đi một trải nghiệm quan trọng nhất trong mua sắm, đó là được cầm, nắm, được thử tận tay một sản phẩm, được tư vấn để chọn sản phẩm phù hợp, ưng ý nhất", vị chuyên gia nói.

Đó là là lí do vì sao ngay cả những ông trùm mảng bán lẻ trực tuyến như Amazon vẫn phải chi cả tỉ USD để mua lại mua chuỗi bán lẻ WholeFood. Apple ngày càng có nhiều cửa hãng vật lí mở ra khắp nơi trên thế giới. Hay như Tesla một thời từng tuyên bố chỉ bán online nhưng sau cùng vẫn phải bổ sung những showroom đời thực.

Quan trọng hơn, theo vị chuyên gia, mua sắm tại các cửa hàng thực thể không chỉ thỏa mãn nhu cầu tiêu tiền của nhiều người mà còn là cách để người dùng hưởng cảm giác giao tiếp, được trải nghiệm "đi chơi" - điều mua sắm online không thể có.

"Cửa hàng truyền thống vẫn là một tất yếu không thể thay thế", chuyên gia Đinh Trọng Thịnh nhận định.

Cuộc đua vào "thỏi nam châm" trung tâm thương mại

Phân tích về tầm nhìn, ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, các nhà bán lẻ đang đặt nhiều niềm tin vào người tiêu dùng Việt nhờ các chỉ số vĩ mô tích cực như GDP tăng, tốc độ đô thị hóa cao, dân số trẻ, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao.

Đại diện Savills cũng bày tỏ niềm tin về sự nóng lên của thị trường ngay trong những tháng cuối năm bởi đây là thời điểm lễ hội vốn có nhu cầu mua sắm cao. Ngoài ra, với điều kiện tiêm chủng phủ rộng và chính sách "sống chung với dịch" đã được xác định, việc chi tiêu của người dân theo dự đoán sẽ quay trở lại mạnh mẽ, bù cho nhu cầu mua sắm bị dồn nén trong thời gian trước đó.

Điều này đồng nghĩa, bức tranh thị trường bán lẻ Việt Nam cả trong dài hạn và ngắn hạn đều đang rất sáng màu. Cuộc đua giành mặt bằng bởi thế được dự đoán sẽ rất nóng, đặc biệt trong các TTTM.

Nguyên nhân TTTM ngày càng có giá trong mắt các thương hiệu bởi chỉ có ở đây mới có khả năng đáp ứng được điều kiện mở cửa hàng flagship với quy mô khủng, cùng thiết kế độc đáo. Đây cũng chính là điều các nhà bán lẻ đang hướng tới trong mục tiêu điều chỉnh lại chiến lược, khi người tiêu dùng Việt mong muốn có những trải nghiệm mua sắm tốt hơn, theo khảo sát mới của Deloitte.

Rất khó có mặt bằng bán lẻ nào có thể đáp ứng được nhu cầu này ngoại trừ các TTTM của các thương hiệu lớn như Vincom Retail hoặc một số địa chỉ có tiếng khác. Việc thuê một bằng hàng nghìn mét vuông tại khu vực mặt phố quá tốn kém và thậm chí còn khó khăn để cải tạo, sửa chữa do gắn liền với nơi sinh hoạt của dân cư.

Đặc biệt, với những nhãn hàng xa xỉ, trải nghiệm mua sắm còn được các thương hiệu coi trọng từ khi khách hàng bước chân vào trung tâm thương mại. Đó phải là nơi có trị vị trí thuận tiện và giữ được chân khách hàng bằng chất lượng cơ sở hạ tầng tốt, trang thiết bị hiện đại, chất lượng dịch vụ đẳng cấp và hệ sinh thái đi kèm phong phú, và đặc biệt là an tâm với các biện pháp phòng dịch.

Đó là lí do những ông lớn luôn chọn TTTM như Vincom làm điểm đến bởi hiếm có nơi nào trên thị trường có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu khắt khe như vậy.

Các dịch vụ đặc thù vốn ưa chuộng địa điểm mặt phố như spa, cửa hàng thiết yếu… cũng đang dịch chuyển dần vào TTTM, như mô hình chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, siêu thị Annam Gourmet với quy mô từ 800 - 2.000m2 sẽ có mặt tại Vincom Mega Mall Smart City trong thời gian tới.

Nhìn chung trên thị trường, theo đánh giá của lãnh đạo Savills, những mặt bằng chất lượng cao thực tế không nhiều. "Thị trường Hà Nội đang thiếu những dự án bất động sản chất lượng cao, có sẵn, để đáp ứng nhu cầu và điều kiện của các thương hiệu trong ngành mỹ phẩm, đồ điện tử, thời trang, mặt hàng xa xỉ", ông Matthew Powell nói.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung này sẽ chưa có nhiều cải thiện trong thời gian tới. Bởi thế, giới chuyên gia đánh giá, những thương hiệu nhanh chân "cắm cờ" tại những TTTM lớn sẽ nắm giữ chìa khóa để chinh phục thị trường.

Để đảm bảo yếu tố mua sắm an tâm dành cho khách hàng, hệ thống TTTM Vincom toàn quốc đã kích hoạt 5 lớp bảo vệ an toàn cho khách hàng, đồng thời tại một số địa điểm, Vincom đưa vào thử nghiệm hệ thống Camera AI thông minh thế hệ mới nhất - giải pháp được phát triển bởi VinBigdata, hỗ trợ nhận diện khách hàng không đeo khẩu trang; đồng thời tự động đo lường lượng khách đạt số tối đa cho phép trong một khu vực theo thời gian thực để đảm bảo mật độ an toàn.