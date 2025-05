Vì sao công ty của đại gia Đặng Thành Tâm lãi đột biến gấp 20 lần?

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với số liệu đột biến. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty này ghi nhận mức 3.116,9 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ.

Nguồn doanh thu tăng lên này chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, khoảng 2.483,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận nguồn thu này. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản cũng tăng vọt từ 14,7 tỷ đồng lên 411,8 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm lãi gộp 1.208,8 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với quý I/2024. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại giảm từ 49% về gần 39%.

Doanh thu tài chính của Kinh Bắc tăng mạnh lên 135 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, nhờ lãi tiền gửi, cho vay và hợp tác kinh doanh.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp bất động sản này lãi sau thuế 849,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 76,7 tỷ đồng.

Tại họp đại hội cổ đông bất thường 2025 diễn ra hồi tháng 3, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng. Như vậy, công ty này đã thực hiện được lần lượt 31% và 27% kế hoạch đề ra.

Tăng vay nợ ngân hàng

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản Kinh Bắc đạt khoảng 54.203,4 tỷ đồng, tăng tăng 21% so với đầu năm. Nguyên nhân là hàng tồn kho tăng từ 13.849,7 tỷ đồng hồi đầu năm lên 20.277,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 13.308,8 tỷ đồng lên 16.349,4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 20.277,4 tỷ đồng, tăng tới 46% so với hồi đầu năm. Khoản mục này tăng chủ yếu do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, từ 8.442,6 tỷ đồng lên hơn 15.463 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng ở mức 32.709,4 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính (gồm vay dài hạn và vay ngắn hạn) đạt gần 17.589 tỷ đồng, tăng 74% so với đầu năm. Dư nợ vay dài hạn của doanh nghiệp tăng từ 9.741 tỷ đồng lên 17.146,4 tỷ đồng, phần lớn là do tăng các khoản vay dài hạn ngân hàng.

Các khoản vay của doanh nghiệp tại cuối quý I và đầu năm 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến việc đầu tư các dự án, ngày 25/4, HĐQT của Kinh Bắc đã thông qua việc tham gia đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái Khoái Châu. Vốn góp của nhà đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng.

Trước đó ngày 23/04, HĐQT công ty này cũng thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bình rộng 675ha nằm tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.