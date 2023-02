Vàng trầm lắng, giá tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước lình xình, giá thế giới giảm

Kết thúc ngày 20/2, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội được niêm yết ở 66,3-67,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với giá mở cửa phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều là 800.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay (21/2) ở 1.841,7 USD/ounce. Hôm qua, có thời điểm giá vàng tăng lên mức 1.847 USD/ounce sau đó lại giảm về như hiện tại. Tuần trước, giá thế giới liên tục giảm giá sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự báo. Ngoài ra, đồng USD tiếp đà tăng khiến vàng cũng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là 14,1 triệu đồng/lượng.

Tâm lý ảm đạm xoay quanh thị trường vàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đối với nhiều nhà phân tích, thị trường vàng đang đối mặt với những "cơn gió ngược". Dữ liệu lạm phát nóng hơn và những bình luận theo thiên hướng "diều hâu" từ các thành viên ủy ban ngân hàng trung ương đang khiến thị trường dự báo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lên 5,5% trong nửa đầu năm nay.

Adrian Day - Chủ tịch của quỹ Adrian Day Asset Management - dự báo thị trường đi ngang. Theo ông, giá vàng có thể đảo chiều sau đợt tăng quá mức vào tháng 1. Nhưng về dài hạn, xu hướng thị trường kim loại quý vẫn không thay đổi. "Chúng tôi cho rằng nền kinh tế toàn cầu trì trệ và lạm phát dai dẳng tạo môi trường thuận lợi cho vàng", ông Adrian nói.

Đa số các nhà phân tích vẫn trung lập về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn vì thấy mức 1.800 USD/ounce có khả năng được giữ vững. "Tôi không nghĩ mốc 1.800 USD/ounce sẽ bị phá vỡ. Đó là mức hỗ trợ rất lớn", nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda - một tổ chức chuyên về giao dịch ngoại hối - nhận định.

USD tăng cả 100 đồng, tiến sát mốc 24.000 đồng

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - sáng nay đạt 103,7 điểm, tăng 0,01% so với hôm qua.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.646 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với giá đóng cửa tuần trước. Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng liên tục 2 tuần trở lại đây. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 25.063 đồng/USD và giá sàn là 22.465 đồng/USD.

USD ngân hàng tiến sát mốc 24.000 đồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Còn tại ngân hàng, giá USD hôm qua tăng 70-100 đồng mỗi chiều, ở sát mức 24.000 đồng/USD. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.610-23.980 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.660-23.990 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch mua bán phổ biến khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, USD đang được giao dịch tại vùng 23.780-23.830 đồng/USD (mua - bán), tăng thêm 20 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Trước đó, USD tự do cũng tăng tới 125 đồng mỗi chiều phiên mở cửa tuần.