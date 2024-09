Vàng nhẫn tăng nửa triệu đồng, tiến sát 80 triệu đồng/lượng

Cuối phiên sáng 20/9, giá vàng nhẫn được niêm yết tại 78,4-79,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở phiên. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 79,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC không thay đổi so với lúc mở phiên, giao dịch tại 80-82 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng so với kết phiên hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng rạng sáng nay đạt 2.592 USD/ounce, tăng hơn 32 USD so với trước đó. Trong phiên 19/9, có thời điểm giá vàng thế giới vượt 2.600 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đạt đỉnh trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ sau 4 năm, thông qua việc giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (0,5%), về 4,75-5%.

Cơ quan này nhấn mạnh "luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu có rủi ro phát sinh". Quan chức Fed dự báo lãi suất tham chiếu giảm thêm 0,5% vào cuối năm nay và 1% vào năm sau. Sang năm 2026, họ sẽ hạ tiếp 0,5% để đưa lãi suất về 2,75-3%.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, George Milling-Stanley, Chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, đánh giá diễn biến giá vàng hiện tại là phản ứng hợp lý với quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed.

Milling-Stanley cho rằng quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu giá vàng dài hạn của ông.

Giá vàng thế giới đảo chiều, tăng gần 30 USD so với trước đó (Ảnh: Thành Đông).

"Tôi nghĩ những người trên Phố Wall kêu gọi giá vàng đạt 3.000 USD vào cuối năm là hơi quá lạc quan. Tôi không thấy điều đó xảy ra trong ba hoặc bốn tháng tới. Nhưng đó là một khả năng hoàn toàn hợp lý cho năm tới, miễn là không có gì thay đổi quỹ đạo lãi suất mà chúng ta đang kỳ vọng hiện nay, chiến lược gia nhấn mạnh.

Theo Alex Ebkarian - Giám đốc điều hành của Allegiance Gold, thị trường đang tính đến các đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn và nhiều hơn, và điều đó sẽ làm suy yếu thêm giá trị chung của đồng USD. Vị chuyên gia này cho rằng, nếu kết hợp rủi ro địa chính trị với thâm hụt hiện tại, cùng với môi trường lợi suất thấp và USD yếu hơn, tất cả đều có lợi cho giá vàng.

Ngân hàng UBS đánh giá đợt tăng giá của vàng có thể còn tiếp tục với mục tiêu đạt 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025. Cùng với các yếu tố rủi ro trong ngắn hạn, nhu cầu các quỹ hoán đổi danh mục vàng lớn hơn sẽ tăng tốc trong những tháng tới.

Giá USD ngân hàng giảm mạnh

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 100,63 điểm, tăng 0,04% so với trước đó và hiện ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 9/2023.

Đồng USD vốn có mức độ nhạy cảm lớn với các kỳ vọng lãi suất cũng như những dự báo về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Sau quyết định của Fed, hầu hết chuyên gia đều cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục suy giảm, trái ngược với vàng.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước sáng nay công bố tỷ giá trung tâm tại 24.167 đồng/USD, tăng 16 đồng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.959 đồng đến 25.375 đồng/USD.

Ngân hàng quy mô lớn giao dịch ngoại tệ lớn niêm yết tỷ giá ở mức 24.380-24.750 đồng/USD, giảm 50 đồng ở cả chiều mua và bán. Ngân hàng quy mô nhỏ hơn cũng cho phép giao dịch USD tại 24.430-24.810 đồng, giảm 10 đồng ở cả 2 chiều giao dịch.

Trên thị trường tự do, giá bán USD tự do lấy lại mốc 25.000 đồng, hiện được các điểm thu mua ngoại tệ giao dịch tại 24.965 đồng/USD ở chiều mua và 26.065 đồng/USD ở chiều bán, tăng 65 đồng so với trước đó.