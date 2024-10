Vàng nhẫn tăng giá trở lại

Kết phiên giao dịch cuối tuần qua (11/10), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Vàng miếng SJC về dưới vùng giá 85 triệu đồng/lượng ở chiều bán từ hôm 10/10, khi kim loại quý quốc tế giảm 6 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, giá kim loại quý này đã tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Vàng nhẫn nhanh chóng lấy lại mốc 83 triệu đồng/lượng sau 2 phiên giảm liên tiếp. Hiện, mặt hàng này được niêm yết tại 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước đó.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được niêm yết ở mức 82,55-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn là 82,52-83,42 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng kết phiên giao dịch tuần qua tại 2.656 USD/ounce, tăng gần 25 USD so với trước đó. Trước đó có thời điểm, giá kim loại quý giảm sâu lùi sát mốc 2.600 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, hiện giá vàng thế giới thấp hơn 4,5 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 3 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, số ít chuyên gia trong ngành kỳ vọng giá kim loại quý tăng, mức độ lạc quan của nhà đầu tư cá nhân đã giảm.

Cụ thể, trong 15 nhà phân tích Phố Wall, 7 chuyên gia (chiếm 47%) dự báo kim loại quý tăng trong tuần này, 2 người khác cho rằng giá sẽ giảm. 6 người còn lại (40%) nhận định thị trường giữ xu hướng đi ngang.

Trong khi, hơn một nửa (chiếm 56%) trong 157 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco dự đoán giá vàng tiếp tục tăng. 27% dự báo thị trường chốt tuần trong sắc đỏ và 17% kỳ vọng không biến động mạnh.

Số liệu lạm phát của nền kinh tế số một thế giới giúp củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng tới, từ đó kéo vàng lên cao. Nhu cầu trú ẩn cũng được duy trì do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Vàng đã tăng giá bất chấp USD vẫn quanh mức cao nhất 2 tháng so với rổ tiền tệ lớn.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, dự báo vàng chạm 3.000 USD/ounce năm 2025, do căng thẳng địa chính trị, lo ngại lạm phát và bất ổn liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu tiêu dùng để xem chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ có tiếp tục giữ vững hay không. Một số nhà phân tích lưu ý rằng trong ngắn hạn, bất kỳ dữ liệu kinh tế mạnh nào ảnh hưởng đến chu kỳ nới lỏng của Fed có thể gây áp lực lên giá.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng nhận định dữ liệu kinh tế và lãi suất cũng không quá lo ngại với vàng, bởi kim loại quý này vẫn được hỗ trợ tốt như một tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Sự hỗn loạn ở Trung Đông có thể tiếp tục chi phối dòng chảy đầu tư trong tuần tới.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, dự báo giá vàng có thể tăng lên 2.800 USD/ounce. Tuy nhiên ông cũng không loại bỏ khả năng giá có thể rơi xuống mốc 2.500 USD/ounce nếu lực cầu trú ẩn giảm.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 102,6 điểm, giảm 0,10% so với trước đó trước sự đi lên của vàng.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.175 đồng, tăng 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.968-25.373 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.610-25.000 đồng (mua - bán), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.620-25.030 đồng, tăng 10 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.240-25.340 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng so với trước đó. So với đầu tuần trước, giá USD tự do đã tăng 130 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.