Vàng nhẫn lập đỉnh kỷ lục 78,4 triệu/lượng

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua (17/8), các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 78-80 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trở lại mốc 80 triệu đồng/lượng hôm 13/8, sau khi giá thế giới tăng vọt. Ngưỡng 80 triệu đồng cũng là mức bán ra trên thị trường cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng "bình ổn" từ đầu tháng 6.

Giá mỗi lượng vàng nhẫn trước khi kết thúc tuần được điều chỉnh tăng thêm 650.000 đồng, lên 78,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 77 triệu đồng ở chiều mua. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm của vàng nhẫn. Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn tăng khoảng 25%.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở 78-80 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn là 77,08-78,38 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay đạt 2.504 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce kết phiên tuần qua. Trước đó, có thời điểm kim loại quý đạt 2.508,9 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Đây là mức đỉnh mới, vượt kỷ lục cũ là 2.483 USD/ounce trong phiên 19/7.

Quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng quốc tế hiện thấp hơn giá vàng miếng khoảng 3,9-4,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là gần 2,5 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng tăng tốc trong đêm 16/8, ngay khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy số nhà xây mới giảm 6,8% trong tháng 7 so với năm ngoái. Tốc độ này mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế học.

Số nhà xây mới tháng 6 tại Mỹ cũng được công bố giảm so với báo cáo trước đó. Nhà ở hiện vẫn là rào cản lớn với tăng trưởng của Mỹ, do giá cao và lãi suất cho vay tăng vài năm qua khiến nhiều người Mỹ ngày càng khó mua nhà.

Bên cạnh đó, căng thẳng căng thẳng địa chính trị trên thế giới đã làm tăng nhu cầu trú ẩn của vàng của nhà đầu tư.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Các chuyên gia cho rằng, thị trường vàng thế giới dự kiến sẽ trầm lắng hơn trong tuần này khi thiếu vắng các dữ liệu quan trọng có thể tác động đến hướng đi của giá.

Sự kiện quan trọng nhất được thị trường chờ đợi là phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole (ngày 23/8). Hội nghị Jackson Hole sẽ mang đến cho Chủ tịch Fed cơ hội đưa ra đánh giá, cập nhật về kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Theo giới chuyên gia, đây cũng sẽ là rủi ro lớn nhất đối với vàng trong tuần này. Theo đó, nếu ông Powell tỏ ra lạc quan về sức mạnh của kinh tế Mỹ và không đưa ra cam kết cụ thể nào về lãi suất, giá kim loại quý này có thể sẽ "lao dốc".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nếu Chủ tịch ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới này tỏ ra lo lắng về tăng trưởng kinh tế hoặc nhấn mạnh về lạm phát giảm, vàng có thể tiếp tục chinh phục các kỷ lục mới.

Giá USD tự do giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 102,4 điểm, tăng 0,01% so với phiên liền trước đó.

Sức mạnh của đồng bạc xanh gần đây đi xuống khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, lạm phát cũng thấp hơn kỳ vọng. Việc này dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng và khả năng Fed sẽ hạ lãi suất mạnh tay hơn trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.254 đồng, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.041-25.467 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.860-25.230 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.900-25.340 đồng/USD (mua - bán).

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.310-25.390 đồng/USD (mua - bán), giảm 140 đồng mỗi chiều so với trước đó. Tỷ giá tự do bắt đầu giảm mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt từ cuối tuần trước đó.