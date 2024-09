Vàng miếng SJC tăng vọt 1,5 triệu đồng, vàng nhẫn lập kỷ lục mới mỗi ngày

Kết phiên giao dịch hôm qua (24/9), các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua, bán so với lúc mở phiên.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 79,8-81,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng so với trước đó, ghi nhận 5 phiên tăng liên tiếp. Đây cũng là vùng giá cao kỷ lục của vàng nhẫn từ trước đến nay.

Trong hơn một tuần qua, giá vàng nhẫn liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục, giá hôm sau cao hơn hôm trước. Tại một số thương hiệu tư nhân, giá vàng nhẫn neo trên mốc 81,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng rạng sáng nay (25/9) đạt đỉnh kỷ lục mới tại 2.664 USD/ounce, tăng 40 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 4,1 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 1,5-1,7 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

So với đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 28,2%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, giá kim loại quý ghi nhận mức tăng hơn 38%.

Sự suy yếu của đồng USD đã góp phần vào đà tăng giá vàng. Chỉ số đồng USD đã giảm 0,43%, đưa chỉ số xuống mức 100,5, đóng góp gần một nửa vào việc giá vàng leo lên mức cao kỷ lục mới. Phần còn lại của việc tăng giá có thể được quy cho việc các nhà giao dịch đẩy giá vàng lên cao hơn.

Một nguyên nhân chính đằng sau sự nhảy vọt của giá vàng là sự điều chỉnh gần đây trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuần trước, ngân hàng trung ương đã thực hiện cắt giảm lãi suất cơ bản 50 điểm, hạ mức lãi suất quỹ liên bang về 4,75-5%.

Trong khi giải thích quyết định này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sự điều chỉnh chính sách sẽ giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình kiểm soát lạm phát khi Fed bắt đầu tiến tới một chính sách trung lập hơn.

Với việc giá vàng tiếp tục leo lên các mức kỷ lục mới, nhà phân tích Arman Shaban của TradingView, cho biết những diễn biến gần đây có thể sớm khiến kim loại quý này vượt qua mức 3.000 USD/ounce.

Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng, cao nhất 4 tháng qua (Ảnh: Mạnh Quân).

"Những ngày này, thị trường đang chứng kiến vàng lập kỷ lục mới hàng ngày, và nhiều nhà phân tích kỳ vọng nếu xu hướng giảm lãi suất và xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon tiếp diễn, chúng ta có thể thấy vàng tăng lên 3.000 USD trong trung hạn, Shaban cho biết.

Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa dưới mức 2.640 USD hôm nay và không tạo ra mức đỉnh mới, thị trường có thể mong đợi một đợt điều chỉnh xuống 2.617 USD, vị chuyên gia đánh giá.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures, cho rằng đồn đoán xung quanh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Ông dự báo, vàng có thể vượt 2.700 USD/ounce, sớm nhất vào cuối tuần này, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và có thêm nhiều thông tin về việc cắt giảm lãi suất.

Giá USD tự do lấy lại mốc 25.000 đồng

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 100,35 điểm, tăng 0,5% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.146 đồng, tăng 20 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.938-25.353 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.400-24.770 đồng, giảm 40 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.400-24.810 đồng, giảm 50 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 24.970-25.070 đồng, tăng 10 đồng mỗi chiều so với hôm qua.