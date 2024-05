Vàng miếng SJC mất mốc 90 triệu đồng/lượng

Mở phiên ngày 17/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 87,4-89,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán giảm về mức 2,4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn vẫn duy trì ổn định quanh vùng giá 75,1-76,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 250.000 đồng mỗi chiều.

Trên thế giới, giá vàng đạt 2.379 USD/ounce, giảm 12 USD so với trước đó. Trong phiên 16/5, có thời điểm giá vàng thế giới tiến sát 2.400 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, vàng trong nước đắt hơn thế giới 16-17 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn chênh 3-4 triệu đồng, tùy thời điểm.

Ngày 16/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu thành công 12.300 lượng vàng SJC (tương đương 123 lô). Số thành viên tham gia trúng thầu là 11/11 thành viên.

Giá trúng thầu cao nhất là 88,92 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,42 triệu đồng/lượng so với giá tham chiếu. Giá trúng thầu thấp nhất là 88,89 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,39 triệu đồng/lượng so với giá tham chiếu.

Tổng cộng, qua 4 lần đấu thầu thành công, nhà điều hành tiền tệ đã tung ra thị trường 27.200 lượng vàng.

Đánh giá về hoạt động đấu thầu, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho rằng đây là giải pháp nghiệp vụ của ngân hàng trung ương nhằm tăng nguồn cung vàng miếng cho thị trường, góp phần đảm bảo ổn định thị trường.

Hoạt động này cũng nhằm phát ra tín hiệu định hướng điều hành, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường vàng, không gây tác động đến thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Giá vàng miếng SJC vẫn neo ở vùng giá cao trên 90 triệu đồng/lượng (Ảnh: Thành Đông).

Ngân hàng Nhà nước sắp tới sẽ tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các cơ sở kinh doanh vàng thực thi đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai minh bạch. Việc kiểm tra việc xuất hóa đơn, chứng từ kế toán đúng theo quy định của Bộ Tài chính cũng được đẩy mạnh kiểm tra.

Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 104,4 điểm, giảm 1,57% so với một tháng trước đó nhưng tăng 3,12% từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.239 đồng, giảm 1 đồng so với phiên liền trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.027-25.451 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.125-25.450 đồng. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.220-25.450 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.750-25.820 đồng/USD (mua - bán), không thay đổi so với hôm qua, nhưng tăng 80 đồng ở chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước đó.