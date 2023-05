Vàng bị chốt lời mạnh

Vàng giảm giá

Kết thúc ngày 11/5, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội đang được niêm yết ở 66,65-67,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với thời điểm mở cửa phiên hôm qua. Trong phiên hôm qua, có thời điểm giá vàng giảm về 66,5-66,1 triệu đồng/lượng (mua - bán) sau đó mới phục hồi về như hiện tại. Chênh lệch giá 2 chiều mua - bán là 600.000 đồng.

Đà giảm trong phiên hôm qua của vàng trong nước phần nào có nét tương đồng với mức giảm của vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay đạt 2.015 USD/ounce. So với thời điểm đóng cửa phiên hôm trước, mỗi ounce giảm 15 USD.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới 9,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang giảm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kể từ khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát, giá vàng tăng nóng rồi bất ngờ giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm nay tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,1 điểm % so với dự báo và chỉ tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS - ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sỹ - cho rằng dữ liệu lạm phát của Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với vùng an toàn của Fed. Điều này cho thấy ngân hàng trung ương có thể không sớm thay đổi lộ trình tăng lãi suất, điều đó đã ảnh hưởng đến giá vàng.

"Các cuộc đàm phán về trần nợ ngắn hạn và dữ liệu vĩ mô của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến giá vàng", ông Staunovo nói.

Chưa kể, phiên trước đó, có thời điểm giá vàng vọt lên mức 2.050 USD/ounce. Vùng giá cao khiến giới đầu cơ bán vàng chốt lời, kéo theo nhiều người bán khống chờ vàng giảm giá sẽ mua lại để hưởng chênh lệch.

Về lâu dài, vàng có thể sẽ được hưởng lợi từ đà suy yếu trên thị trường lao động Mỹ. Thất nghiệp gia tăng có thể làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Kim loại quý này cũng sẽ tăng nhu cầu trú ẩn an toàn nếu tình trạng hỗn loạn ngân hàng "nóng" lên thời gian tới. Jim Wyckoff - chiến lược gia thị trường cao cấp tại Kitco - cho rằng với tình hình hiện tại, Fed có thể sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ.

USD phục hồi nhẹ

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 101,8 điểm - tăng 0,62% so với hôm qua song vẫn ở vùng giá thấp do đà giảm sâu trước đó.

Kết thúc ngày 11/5, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.622 đồng/USD, tăng 11 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.813 đồng/USD và giá sàn là 22.450 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại tăng giá niêm yết USD lên 10-20 đồng mỗi chiều. Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.270-23.640 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.240-23.620 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.400-23.450 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều là 50 đồng.