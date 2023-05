Vàng thế giới giảm sâu

Sáng 25/5, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội được niêm yết ở 66,45-67,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Chênh lệch giá 2 chiều mua - bán là 600.000 đồng.

Vàng trong nước giảm cùng chiều thế giới khi vàng giao ngay trên Kitco sáng nay đạt 1.959 USD/ounce, giảm 16 USD so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới 11,3 triệu đồng/lượng.

Vàng bị bán tháo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng giảm mạnh sau thông tin các cuộc đàm phán gia hạn trần nợ công của Mỹ sẽ được nối lại. Trước đó, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã có cuộc đàm phán về gia hạn trần nợ công của Mỹ, song chưa đi đến thỏa thuận.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đã tái khẳng định, Chính phủ Mỹ sẽ hết tiền vào ngày 1/6 tới nếu không có một thỏa thuận mới về nâng trần nợ công.

Ngoài ra, lạm phát giảm chậm có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Các quan chức Fed cho biết, quyết định có tiếp tục hay tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu trong tương lai.

Theo dữ liệu của CME Group - sàn giao dịch có trụ sở tại Chicago (Mỹ), các thị trường dự đoán 73% khả năng lãi suất sẽ tạm dừng tại cuộc họp tháng 6 và 27% khả năng tăng 25 điểm cơ bản.

Ngoài ra, đà tăng của đồng USD, sau những bình luận cứng rắn từ các quan chức Fed cũng đóng vai trò như một lực cản đối với giá vàng. Vàng không còn được các nhà đầu tư ưa chuộng khi lãi suất cao hơn do đây vốn là tài sản không sinh lãi. Xu hướng mạnh lên của đồng USD khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng đồng tiền khác.

USD-Index liên tục tăng từ đầu tuần

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 103,8 điểm - tăng 0,4% so với trước đó, hiện ở vùng giá cao nếu so với 2 tháng trở lại đây. USD đã liên tục mạnh lên kể từ đầu tuần. Đây là điều trái ngược so với tình hình ảm đạm thời điểm đầu năm.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.696 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.880 đồng/USD và giá sàn là 22.511 đồng/USD. Ngân hàng thương mại giảm 10-20 đồng giá niêm yết USD.

Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.270-23.640 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.240-23.620 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.380-23.480 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều là 100 đồng.