Vàng bật tăng sau báo cáo lạm phát

Vàng tăng mạnh

Kết thúc ngày 11/7, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết ở 66,6-67,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 600.000 đồng.

Giá vàng thế giới trên Kitco tăng mạnh 23 USD, đạt 1.956,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 11,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh sau khi báo cáo lạm phát Mỹ được công bố. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng dự kiến là 3,1% và so với mức tăng 4% trong báo cáo tháng 5, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

CPI cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với tháng 5. Những con số này thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế là 5% và 0,3%.

Vàng phản ứng tích cực khi lạm phát hạ nhiệt (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dữ liệu mới công bố nghiêng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ các mức lãi suất hiện tại.

George Mateyo, giám đốc đầu tư của Key Private Bank (đơn vị chuyên về quản lý tài sản), cho rằng báo cáo tháng 6 là minh chứng cho thấy các chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed đã đem lại tác dụng, khi lạm phát giảm trong bối cảnh nền kinh tế không bị đình trệ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát cốt lõi vẫn còn ở xa mức mục tiêu 2% và báo cáo việc làm gần đây của Mỹ phản ánh lĩnh vực lao động và tăng trưởng tiền lương đang góp phần làm tăng giá, ông Mateyo nhận định báo cáo tháng 6 vẫn khó có thể ngăn Fed có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối tháng này.

Điều này có thể tác động đến giá vàng bởi đây được coi là công cụ truyền thống trong phòng trừ lạm phát.

USD về thấp nhất hơn một năm

Ngược với vàng, USD lao dốc. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 100,5 điểm, giảm 1,15% so với trước đó. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ đầu tháng 4/2022.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.772 đồng/USD, giảm thêm 38 đồng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.973 đồng/USD và giá sàn là 22.592 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 10-50 đồng trong phiên hôm qua. Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.480-23.850 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.410-23.800 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.610-23.690 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng mỗi chiều so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều là 80 đồng.