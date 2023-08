Văn Phú - Invest và hành trình chinh phục tương lai qua triển lãm "Dòng thời gian"

Triển lãm "Dòng thời gian" của Văn Phú - Invest thu hút nhiều khách tham quan.

Bắc cây cầu nối quá khứ - hiện tại

Triển lãm "Dòng thời gian" mở cửa từ 15/8 đến 15/9, không chỉ dành cho cán bộ nhân viên mà còn được mở rộng tới đông đảo khách hàng, đối tác của Văn Phú - Invest. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Văn Phú - Invest, đánh dấu cho việc mở đầu hành trình xây dựng chiến lược 10 năm (2023 - 2032) với những bước đột phá trong mô hình kinh doanh, quản trị và định vị thương hiệu trên thị trường.

Triển lãm xây dựng trên tư liệu tích lũy 20 năm qua của doanh nghiệp, là câu chuyện, hình ảnh của những con người đã đồng hành cùng Văn Phú - Invest trong chặng đường hai thập kỷ, có hình bóng của người sáng lập, có cảm xúc của những người đồng hành và khát vọng của lớp người kế cận.

Để tạo nên một con đường có chiều sâu, mang tới những cảm xúc từ bùi ngùi, hạnh phúc đến bất ngờ, Văn Phú - Invest bài trí không gian thành hai tầng.

Tại sảnh chính tầng 1 là không gian hoài niệm với bức tường phát sáng, khắc lên mình những cột mốc thời gian quan trọng trong hành trình phát triển của công ty. Tại đây, khách tham quan cũng có thể chiêm ngưỡng mô hình dự án đầy tính nghệ thuật, là những công trình biểu tượng làm nên thành công của Văn Phú - Invest như The Van Phu Victoria, Vlasta - Sầm Sơn, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ… Đặc biệt, đằng sau mỗi dự án là câu chuyện "chưa bao giờ kể" của lãnh đạo công ty, gắn với thăng trầm trong hành trình phát triển.

Cánh cổng chuyển tiếp quá khứ đến tương lai trong triển lãm của những ký ức.

"Một tòa nhà có cao, có kỳ vỹ đến đâu thì vẫn cần một cái móng vững chắc. Chúng ta thay đổi nhưng không quên đi quá khứ, bởi đó là bệ đỡ, là cốt là hồn của một Văn Phú - Invest tương lai. Đây cũng là lý do triển lãm "Dòng thời gian" ra đời, nơi chúng ta cùng nhìn lại hành trình đã qua với những kỷ niệm, những khó khăn, những thành quả ta cùng nhau gây dựng, là chất xúc tác giúp chúng ta thêm gắn kết hơn, mạnh mẽ hơn khi tiến về tương lai", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Với mục đích và ý nghĩa sâu xa đó, ban tổ chức đã bắc cây cầu nối quá khứ - hiện tại, được thể hiện bằng màu sắc và hình ảnh, là sự chuyển tiếp giữa gam màu xám trắng sang đỏ cam tràn đầy lửa nhiệt huyết và đam mê, hay chính là hành trình và đích đến trong tương lai của Văn Phú - Invest.

Tại khu vực tầng hai, những bức hình xưa và nay của các cá nhân, tập thể được sưu tầm và trưng bày, tạo nên sự bất ngờ cho cán bộ nhân viên, như một món quà tri ân đầy ý nghĩa.

"Nhìn lại hình ảnh của mình cách đây 10 năm trước ,tôi đã rất bất ngờ. Không chỉ tôi mà các đồng nghiệp xung quanh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Thật khó tin khi chúng tôi đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài đến thế. Nhiều ký ức ùa về, nhiều câu chuyện có thể cùng nhau ôn lại. Bỗng dưng tôi thấy mình như lắng lại một nhịp giữa dòng thời gian này, chợt thấy bồi hồi, thấy yêu và tự hào hơn về nơi đây, nơi tôi gắn bó cả tuổi thanh xuân với nhiều kỷ niệm", một cán bộ nhân viên Văn Phú - Invest chia sẻ.

Chuyển mình mạnh mẽ

Nếu tầng 1 là sự chậm rãi, tinh tế và sâu lắng thì tầng 2 của triển lãm lại bùng nổ và phá cách với sắc màu, công nghệ hiện đại. Màu cam và đen của thương hiệu như vẽ ra hành tinh mới, là đích đến đầy khát vọng của con đường chuyển mình mạnh mẽ 10 năm. Tại đây, logo chiến dịch "To the next" - Chinh phục tương lai được gắn với hình ảnh con tàu vũ trụ, phi hành gia, là lời khẳng định cho bước nhảy vọt của Văn Phú - Invest trong thời gian tới.

Khách tham quan thỏa sức sáng tạo với công nghệ chụp hình bullet time hiện đại.

Bức tường ký ức uốn lượn dẫn khách tham quan đến với khu vực công nghệ bullet time chụp hình 180 độ độc đáo, được xem là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Với dàn máy móc thiết bị hiện đại, ban tổ chức giúp người tham dự có được những video, bức hình độc lạ, có thể xoay 180 độ không hề biến dạng với các góc hình thú vị. Đây cũng là khu vực hút khách nhất tại triển lãm, nơi những sản phẩm của sự sáng tạo được ra đời, gắn với thông điệp chuyển mình mạnh mẽ của một doanh nghiệp bất động sản lâu năm.

Nói về ý nghĩa của triển lãm, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ: "Chúng tôi tự hào với bề dày truyền thống đã tạo dựng hai thập kỷ qua và vẫn tiếp tục bồi đắp nó bằng những bước tiến mới. Trong dòng thời gian của Văn Phú - Invest, chúng tôi đề ra quy tắc tốt hơn 1% mỗi ngày, ở đó mỗi cán bộ nhân viên công ty đều không ngừng nỗ lực và cố gắng thay đổi từng ngày trong cách làm việc, tư duy để mang lại hiệu quả cao hơn, giúp chúng tôi có thể tiến xa hơn, bứt phá hơn, vượt ra ngoài giới hạn của bản thân, tạo nên những di sản có giá trị cho thế hệ mai sau. Thông qua triển lãm này, chúng tôi muốn "nổ phát súng đầu tiên" cho cuộc chuyển mình mạnh mẽ".