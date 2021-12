''Vaccine'' nào giúp thương hiệu Venus trụ vững trước đại dịch Covid-19 suốt 2 năm qua?

Dân trí Đại dịch Covid-19 gây ra những tác động to lớn tới mọi mặt của đời sống, nhất là về kinh tế. Trước thách thức đó, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Venus đã tích cực đổi mới, xuất sắc vượt qua khó khăn.

Đó cũng chính là "kháng thể" giúp Venus ổn định hoạt động và tăng trưởng doanh thu, trong khi các doanh nghiệp khác còn đang chật vật gồng lỗ.

Thay đổi tư duy để phát triển nhanh và bền vững

Theo ông Lê Minh Khoa, CEO của Công ty TNHH ĐTTM Venus, đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với hơn 50 dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm độc quyền, có trụ sở chính tại Hải Phòng: Covid-19 đến mang theo cả thách thức và cơ hội, buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi đề ra chiến lược thích nghi mới, phù hợp với tình hình mới, nếu không muốn bị lụi tàn.

"Ngay khi Covid-19 bắt đầu và có xu hướng ngày càng tăng, Venus đã có kế hoạch để ứng phó. Ban lãnh đạo đã ngồi hoạch định chiến lược với nhau, vạch ra lộ trình từng bước, cho tất cả các hoạt động kinh doanh, nội bộ cũng như với xã hội, đối tác, khách hàng. Thật may mắn là cho đến nay, hoạt động của chúng tôi vẫn được thực hiện như đúng lộ trình đã định" - ông Lê Minh Khoa chia sẻ.

Ông Lê Minh Khoa - CEO Công ty TNHH ĐTTM Venus.

Hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, một ngành hàng thiết yếu, luôn có tính bền vững trước mọi biến cố lịch sử, Venus hiểu rõ được thế mạnh của mình. Chính vì thế, công ty không ngần ngại phát triển thêm các sản phẩm độc quyền, hỗ trợ tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, mang đến hiệu quả tối đa cho người dùng. Nhất là trong bối cảnh Covid-19 đang đe dọa hiện nay.

"Chúng tôi luôn chọn nguồn nguyên liệu cao cấp nhất, sản xuất theo công thức tối ưu được các chuyên gia đầu ngành đưa ra. Cùng với đó là vận hành theo quy trình đảm bảo đúng, đủ các tiêu chuẩn cần thiết. Bên cạnh đó, Venus còn xác định, muốn phát triển bền vững ngoài chất lượng sản phẩm cần tập trung hoàn thiện, cải thiện tối đa dịch vụ khách hàng".

Công ty tập trung song hành 2 mục tiêu: Tăng trưởng khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ, trung thành; làm hài lòng mọi khách hàng để gây dựng hình ảnh thương hiệu. Khi đó, không phải tốn quá nhiều chi phí cho marketing mà công ty vẫn đứng vững và tăng trưởng. Và chính khách hàng cũ là kênh đem về lượng khách hàng mới cho công ty. Vì thế mà Venus vẫn đứng vững trong đại dịch Covid-19 suốt 2 năm qua.

Duy trì ứng dụng kỹ thuật số trong bán hàng

Trong khi nhiều ngành hàng, đơn vị khác, đến khi đại dịch Covid-19 xuất hiện mới cuống cuồng chuyển đổi mô hình kinh doanh từ offline sang online, Venus đã đi tắt đón đầu và ứng dụng xu hướng này từ rất sớm.

Sớm đi tắt đón đầu, Venus không bị loay hoay trong đại dịch.

Công ty tập trung đẩy mạnh kinh doanh qua hình thức livestream ngay từ đầu, kết quả khả quan nên càng tập trung đẩy mạnh.

"Chính vì thế Venus ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hơn do trong thời gian các doanh nghiệp khác đang loay hoay thích nghi, chúng tôi dành để tối ưu hơn nữa về quy trình bán hàng, chốt đơn, vận chuyển…

Cùng với đó là việc cải thiện chất lượng sản phẩm đã khiến cho khách hàng ngày một hài lòng hơn. Doanh thu mặc dù có biến động nhẹ nhưng công ty vẫn duy trì sự ổn định và còn có tiềm năng để mở rộng thêm những mảng dịch vụ khác" - CEO Lê Minh Khoa chia sẻ.

Hết mình vì trách nhiệm cộng đồng - xã hội

Trong năm 2021 vừa qua, Venus đã thực hiện các hoạt động từ thiện như tặng các trang thiết bị y tế (khẩu trang, đồ bảo hộ, nước rửa tay, găng tay y tế…) để tiếp sức chung tay cùng đội ngũ y tế ở Bắc Giang, TPHCM… chống dịch.

Bên cạnh đó công ty luôn khắt khe, nâng cao hơn nữa trong việc kiểm soát chất lượng cũng như quy trình sản xuất. Đặc biệt, Venus còn ký quyết định thuê quyền sử dụng lô đất để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng với quy mô 6.500m2, đạt chuẩn GMP, ISO. Đây được xem như một lời cam kết sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng nhất, tối ưu nhất cho người dùng.

Giải thưởng Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam 2021.

Và với những nỗ lực đó, Venus đã liên tiếp nhận được những giải thưởng như: Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam năm 2021 do Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam và Trung tâm phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu trao tặng; Top 10 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng năm 2016 do hội Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam trao tặng; Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2021 do Viện Kinh tế Văn hóa, Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng trao tặng.

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Venus

Hotline: 19003139

Địa chỉ:

- 30 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số 445 Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng.

- Tầng 7, số 54 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: www.venusglobal.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/CTYhangnguyenvenus

Trường Thịnh