"Ưu đãi hè sang, sức khỏe ngập tràn", giảm phí đến 15% cùng Bảo hiểm Bảo Việt

Dân trí Bảo vệ sức khỏe trở thành xu hướng toàn cầu trong thời gian gần đây, và với sự xuất hiện của Covid-19 càng khẳng định tầm quan trọng của sức khỏe với mỗi cá nhân & gia đình.

Dẫn chứng cụ thể từ khảo sát chỉ số niềm tin người tiêu dùng 2020 - Nielsen cho thấy: tỷ lệ người tiêu dùng xác định sức khỏe là mối quan tâm lớn nhất của họ trong thời gian tới cũng ngày một tăng lên.

Thấu hiểu khách hàng, từ 2/8 đến 30/9, Bảo hiểm Bảo Việt dành tặng chương trình ưu đãi giảm phí lên tới 15% dành cho tất cả khách hàng khi tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare.

Chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình

Là chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, được thiết kế phù hợp riêng cho từng cá nhân/ gia đình, mỗi khách hàng khi tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia hoặc Bảo Việt Intercare sẽ được bảo vệ y tế một cách tối ưu nhất, được tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế tại những bệnh viện hàng đầu Việt Nam và nước ngoài.

Từ ngày 2/8 đến ngày 30/09, nằm trong khuôn khổ chương trình tri ân "Ưu đãi hè sang, sức khỏe ngập tràn", Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi dành cho tất cả khách hàng trên toàn quốc khi tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare. Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia chương trình Đồng hoặc Bạc. Giảm trực tiếp 15% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia một trong các gói bảo hiểm sau: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia chương trình Vàng, Bạch Kim, Kim Cương hoặc Bảo Việt Intercare.

Theo đó, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện với các quyền lợi và ưu điểm vượt trội liên quan đến chi phí y tế, phẫu thuật & nhập viện khi không may xảy ra sự cố: Quyền lợi bảo hiểm tối đa lên đến gần 500.000.000 đồng/người/năm (Bảo Việt An Gia), điều trị nội trú lên đến 10.500.000.000 đồng/người/năm (Bảo Việt Intercare), Bảo lãnh viện phí và được lựa chọn bảo vệ với hệ thống bảo lãnh rộng lớn nhất trên thị trường; gần 190 cơ sở y tế, khám chữa bệnh tân tiến, uy tín trong và ngoài nước, Thủ tục bảo lãnh và bồi thường được đảm bảo minh bạch và nhanh chóng, Được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính của mỗi người

Với mức phí chỉ từ hơn một triệu đồng/năm cho Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia và hơn 5 triệu đồng/năm cho Bảo Việt Intercare tùy theo lựa chọn chương trình, khách hàng sẽ được hoàn toàn an tâm vì có thể lựa chọn thăm khám ở những bệnh viện uy tín nhất, thủ tục nhanh chóng, cũng như nhận chi trả các chi phí y tế, bảo hiểm lên tới hàng trăm triệu đồng để chia sẻ gánh nặng tài chính, an tâm trước những rủi ro bất ngờ. Trong đó, Bảo Việt Intercare được coi là "Giấy thông hành toàn cầu cho sức khỏe của bạn" khi phạm vi bảo hiểm lên tới toàn thế giới, dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không mở rộng phạm vi ngoài Việt Nam, các quyền lợi bảo hiểm được thiết kế phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe với chất lượng đặc biệt.

Bên cạnh đó, là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm triển khai dịch vụ bảo lãnh 24h/7 ngày đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cần thiết, Bảo hiểm Bảo Việt hiện đang triển khai hợp tác với nhiều cơ sở y tế trong và ngoài nước, trải dài khắp 26 tỉnh thành và là hệ thống bảo lãnh viện phí lớn nhất hiện nay trên thị trường bảo hiểm. Khi đến các cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng chỉ cần xuất trình Thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh đối với trẻ em) cho bộ phận tiếp nhận bảo lãnh của cơ sở y tế để được nhân viên bệnh viện hướng dẫn chi tiết các thủ tục tiếp theo.

Đề cao sự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và có kế hoạch dự phòng cụ thể chính là lựa chọn sáng suốt của nếp sống văn minh hiện đại, giúp chúng ta cải thiện chất lượng cuộc sống. Bảo hiểm Bảo Việt đã triển khai riêng đường dây nóng chuyên biệt "Hotline 1900 558899 - nhánh 3" dành riêng cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm y tế, sức khỏe và du lịch luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Về TCT Bảo hiểm Bảo Việt

Định hướng chiến lược của Bảo hiểm Bảo Việt là phát triển bền vững vì sự thịnh vượng và bình an của mỗi khách hàng. Nằm trong chiến lược chung, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm mang lại dịch vụ sản phẩm có tính linh hoạt cao, thân thiện với nhu cầu sử dụng của khách hàng; song song đó là xây dựng và triển khai các sản phẩm mới, cấu trúc lại sản phẩm đã có phù hợp với từng phân khúc khách hàng cũng như nhu cầu của thị trường.

Với mạng lưới kinh doanh, phân phối đa dạng trải rộng tại khắp các tỉnh thành phố trên toàn quốc, Bảo hiểm Bảo Việt hiện tiếp tục mở rộng kênh tương tác thông qua trang bán hàng trực tuyến (baovietonline.com.vn) và các kênh đối tác số, ngân hàng,… nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng và thị trường. Trong nhiều năm liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt nhận được rất nhiều các giải thưởng uy tín, trong đó có: Thương hiệu Bảo hiểm Phi nhân thọ được tín nhiệm nhất Châu Á 2020 & Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ đạt chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất Châu Á 2020 (Best Brand Magazine) .. Bảo hiểm Bảo Việt luôn giữ vững ngôi vị số một trên bảng danh sách dành cho mảng bảo hiểm phi nhân thọ và là sự lựa chọn của hàng chục triệu người dân Việt.

Trường Thịnh