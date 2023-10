USD "chợ đen" lên kỷ lục, vượt 24.600 đồng

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay bất ngờ "nổi sóng" khi các điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh giá mua - bán USD thêm 50-110 đồng. Hiện tại, giá thu mua USD trên thị trường "chợ đen" khoảng 24.560 đồng, giá bán là 24.660 đồng, cao nhất từ đầu năm.

Giá USD mua vào tại các điểm thu đổi ngoại tệ sau khi điều chỉnh đã cao hơn so với ngân hàng.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.069 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.865 đến 25.272 đồng.

Trên cơ sở này, các nhà băng chiều nay giảm giá mua bán USD thêm 10-20 đồng so với đầu sáng. Giá USD ngân hàng hiện vẫn tăng hơn 3% so với hồi đầu năm. Ngân hàng lớn giao dịch USD tại 24.175-24.545 đồng. Tại ngân hàng cổ phần, giá USD là 24.150-24.540 đồng.

Giá mua USD trên thị trường tự do hiện cao hơn trong ngân hàng khoảng 300-400 đồng/USD, còn giá bán USD tại thị trường tự do cao hơn khoảng 100 đồng so với giá tại các ngân hàng thương mại.

USD trong ngân hàng rẻ hơn ngoài "chợ đen" (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trên thị trường quốc tế, giá USD có xu hướng đi lên sau khi giảm nhẹ vào tuần trước. Sức mạnh gần đây của đồng bạc xanh được củng cố bởi đợt bán tháo nhanh chóng trái phiếu chính phủ Mỹ, khiến lợi suất lên mức cao nhất trong nhiều năm.

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ tiền tệ lớn trên thế giới - hiện ở mức 106,33 điểm, tăng 0,38% so với phiên liền trước. Mức đỉnh của chỉ số này từng ghi nhận là 112,2 điểm hồi tháng 9 năm ngoái.

Trước đó, chỉ số đại diện đồng tiền này tăng đột biến lên trên mốc 107 điểm vào tuần trước, sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố tốt hơn kỳ vọng cho thấy tín hiệu khả quan, tuy nhiên lại quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần khi tốc độ tăng lương đang chậm lại.