Ứng phó bão lớn: Bảo hiểm PVI kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh

Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa quét qua miền Trung đã gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ phát huy vai trò hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả tài chính mà còn góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và tạo dựng niềm tin để cộng đồng sớm phục hồi sau thiên tai.

Chủ động ứng phó, phản ứng nhanh

Theo đó, quy trình bồi thường khẩn cấp do thiên tai của Bảo hiểm PVI đã được kích hoạt ngay, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ 30-40%, một số khâu giảm tới 80–90%.

Điểm nổi bật của quy trình bồi thường khẩn cấp gồm: phê duyệt nhanh dự toán khắc phục tổn thất khi có đủ căn cứ, hồ sơ; quyết định kịp thời việc tiêu hủy hàng hóa hư hỏng để tránh ô nhiễm môi trường; tạm ứng bồi thường nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt các hạng mục hồ sơ.

Tổng đài hỗ trợ khách hàng và giám định viên Bảo hiểm PVI trực 24/24, tiếp nhận thông báo tổn thất, hướng dẫn chi tiết và đồng hành cùng khách hàng trong tâm bão.

Ngay sau khi bão tan, đội ngũ giám định viên của công ty có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các giám định độc lập và các bên liên quan tiến hành việc thăm hỏi khách hàng, giám định tổn thất, hướng dẫn thủ tục và thu thập hồ sơ ban đầu, giúp quá trình khắc phục thiệt hại cũng như xử lý bồi thường diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

Nghiệp vụ xe cơ giới: Hỗ trợ kịp thời trong ngập lụt

Tính đến sáng 3/10, Bảo hiểm PVI đã tiếp nhận 187 vụ tổn thất về xe cơ giới, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,7 tỷ đồng, hầu hết là xe ô tô bị ngập nước trong quá trình di chuyển, dừng đỗ hoặc do bị các vật thể rơi vào.

Ảnh hưởng của bão Bualoi khiến nhiều phương tiện ngập nước trong thời gian dài (Ảnh: PVI).

Để hạn chế tối đa tổn thất, Bảo hiểm PVI đã bố trí đường dây nóng trực 24/7 đồng thời tăng cường tối đa số lượng giám định viên trực để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng các phương án phù hợp để đề phòng, hạn chế tổn thất cũng như phối hợp cùng lực lượng cứu hộ đưa xe ra khỏi vùng ngập đến nơi sửa chữa.

Hệ thống hotline và phần mềm bồi thường trực tuyến của Bảo hiểm PVI cũng phát huy tối đa tác dụng, giúp khách hàng khai báo tổn thất nhanh chóng, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ theo thời gian thực tế.

Anh Đỗ Thế Thức, giám định viên Bảo hiểm PVI, chia sẻ: “Chiếc xe là tài sản có giá trị cao, là phương tiện đi lại, kinh doanh cần thiết của mỗi gia đình, doanh nghiệp. Người dân đã tham gia bảo hiểm tức là đặt trọn niềm tin vào chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải chạy đua với thời gian để bảo vệ giá trị tài sản ấy”.

Nghiệp vụ tài sản – kỹ thuật: Ứng phó tổn thất đặc biệt lớn

Với nghiệp vụ tài sản – kỹ thuật, Bảo hiểm PVI hiện ghi nhận 150 tổn thất và dự kiến tiếp tục ghi nhận các hồ sơ phát sinh từ phía các nhà đồng bảo hiểm, bao gồm thiệt hại nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và gián đoạn kinh doanh… với dự phòng bồi thường gần 850 tỷ đồng.

Tất cả vụ việc đã được giám định viên của Bảo hiểm PVI và giám định độc lập tiếp cận hiện trường, phối hợp hướng dẫn các biện pháp đề phòng hạn chế thiệt hại phát sinh, đồng thời hướng dẫn chuẩn bị các đầu mục hồ sơ phục vụ cho công tác giải quyết bồi thường tiếp theo.

Tổn thất nặng nề nhất là vụ sập hoàn toàn kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh với thiệt hại ước tính trên 20 triệu USD, bao gồm tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh.

Bảo hiểm PVI đánh giá, xử lý thiệt hại tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (Ảnh: PVI).

Có mặt tại hiện trường ngay khi bão vừa tan, ông Lê Hải Phong - Phó trưởng Ban giải quyết khiếu nại Bảo hiểm PVI - cho biết: “Kho chứa than này được xây dựng rất kiên cố nhưng vẫn bị sập gần như hoàn toàn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phối hợp với các bên liên quan, ghi nhận chi tiết hiện trạng để nhanh chóng đưa ra phương án tạm ứng, bồi thường, giúp khách hàng sớm ổn định sản xuất, kinh doanh”.

Hiện Bảo hiểm PVI làm việc với công ty giám định quốc tế Lloyd Warwick và các bên liên quan nhằm đẩy nhanh đánh giá thiệt hại, làm cơ sở xem xét tạm ứng ngay cho khách hàng.

Với kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất lớn từ bão Yagi năm 2024, Bảo hiểm PVI cho biết sẽ đưa ra phương án và kế hoạch phù hợp nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết bồi thường cho khách hàng.

Trước đó, chỉ 10 ngày sau khi bão Yagi đi qua, những khách hàng đầu tiên của Bảo hiểm PVI đã được nhận tạm ứng bồi thường. Đến ngày thứ 45, 100% yêu cầu tạm ứng đã được giải ngân đầy đủ. Đến nay, sau đúng một năm, Bảo hiểm PVI đã hoàn tất xử lý dứt điểm 80% số hồ sơ phát sinh với số tiền chi trả và tạm ứng gần 1.000 tỷ đồng.

Kinh nghiệm từ bão Yagi đã khẳng định năng lực ứng phó với các tổn thất do thiên tai gây ra trên quy mô lớn của Bảo hiểm PVI, củng cố niềm tin từ khách hàng và đối tác quốc tế.