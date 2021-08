Ứng dụng đặt món, giao đồ ăn Now đổi tên thành ShopeeFood

Dân trí Ứng dụng Now đã đổi tên thành ShopeeFood, đúng như thông báo của hãng gửi tới khách hàng và đối tác trước đó.

Từ hôm nay, ứng dụng Now đổi tên thành ShopeeFood, dịch vụ giao hàng cũng được đổi thành Shopee Express Instant. Hãng khẳng định, việc đổi tên sẽ không làm ảnh hưởng đến thông tin, quyền lợi của người dùng.

Now chính thức đổi tên thành ShopeeFood.

Now là ứng dụng đặt món, giao đồ ăn của Foody, start up do ông Đặng Hoàng Minh sáng lập năm 2012. Năm 2017, Tập đoàn Sea của Singapore, công ty mẹ Shopee, đã mua lại 82% cổ phần của Foody trong một thương vụ trị giá 64 triệu USD.

Cách đây không lâu, ví điện tử AirPay cũng chính thức đổi tên thành ví ShopeePay, động thái nhằm mở rộng hệ sinh thái của Shopee tại Việt Nam.

Theo đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp, ông Đặng Hoàng Minh vẫn là người đại diện của Foody, công ty có ứng dụng ShopeeFood đang hoạt động.

Hoàng Dung