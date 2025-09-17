Ứng dụng công nghệ mở ra trải nghiệm tài chính thông minh, an toàn và bền vững

Cuộc cách mạng công nghệ - xu thế không thể đảo ngược

Chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt của ngành tài chính ngân hàng toàn cầu. Theo báo cáo McKinsey (2024), các ngân hàng ứng dụng AI có thể gia tăng doanh thu tới 15% nhờ tối ưu dịch vụ và cắt giảm chi phí vận hành đến 20%. Tại Việt Nam, xu hướng này đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt sau giai đoạn phục hồi kinh tế 2024-2025.

VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI (Ảnh: VietinBank).

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự bùng nổ dịch vụ ngân hàng số. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt trên 75%, Năm 2024, tổng giá trị giao dịch thanh toán không tiền mặt đạt hơn 295,2 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP cả nước. Sang quý I/2025, giao dịch tiếp tục tăng 44,43%, riêng thanh toán QR Code tăng tới 81,64%.

AI và Big Data là trụ cột của ngân hàng hiện đại

AI và Big Data đang phát huy sức mạnh ở nhiều khía cạnh: cá nhân hóa dịch vụ, phát hiện gian lận, chấm điểm tín dụng tự động, hỗ trợ khách hàng 24/7 qua chatbot. Báo cáo PwC 2025 cho thấy 80% ngân hàng tại châu Á - Thái Bình Dương đã ứng dụng AI, trong đó ưu tiên lớn nhất là an toàn giao dịch và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

AI và Big Data là trụ cột của ngân hàng hiện đại (Ảnh: VietinBank).

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức tín dụng đang tăng tốc triển khai giải pháp công nghệ, song hành cùng bài toán bảo mật dữ liệu cá nhân, yếu tố được coi là “xương sống” của hệ thống tài chính số.

Bên cạnh lợi ích, các thách thức lớn vẫn hiện hữu: thiếu hụt nhân lực công nghệ cao, chi phí đầu tư hạ tầng dữ liệu, và bài toán cân bằng giữa tự động hóa với yếu tố con người trong dịch vụ tài chính. Điều đó đòi hỏi chiến lược đồng bộ từ cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại đến các tổ chức đào tạo, nhằm xây dựng nền tài chính số vững mạnh, an toàn và bền vững.

Bước vào kỷ nguyên số, VietinBank đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng. Xác định công nghệ và sáng tạo là động lực chính cho cạnh tranh, VietinBank đã xây dựng và triển khai Chương trình Chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Hạ tầng công nghệ của VietinBank được hiện đại hóa đồng bộ, nhiều quy trình tác nghiệp được tự động hóa, giúp tăng mạnh năng suất lao động và nâng cao trải nghiệm khách hàng; từ đó tạo ra những bước chuyển mình ấn tượng trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI; tạo ra cuộc cách mạng trong thay đổi phương thức làm việc và văn hóa sẵn sàng thay đổi trong hệ thống.