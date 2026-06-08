UBCKNN phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin định kỳ với nhiều tài liệu bắt buộc, gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên các năm 2023, 2024, 2025 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến trái phiếu và báo cáo tài chính trong giai đoạn 2020-2023.

Đầu tư và Du lịch Vạn Hương thành lập năm 2010, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, được biết đến với vai trò chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Hải Phòng. Trong cơ cấu cổ đông, Geleximco Nha Trang là đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Geleximco do ông Vũ Văn Tiền sáng lập.

Người chơi golf (Ảnh: Ivivu).

Cùng đợt xử phạt, UBCKNN cũng ra quyết định với Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngân Sơn, Xây dựng Điện VNECO 2, Cơ điện Dzĩ An với mức phạt tương tự 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt tài liệu trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Một công ty khác có trụ sở tại Đồng Nai cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu, đồng thời công bố không đúng thời hạn nhiều báo cáo khác trong giai đoạn 2021-2024.