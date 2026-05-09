Chứng khoán Beta bị phạt hơn 360 triệu đồng

Ngày 8/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Beta tổng cộng 362,5 triệu đồng do vi phạm về hạn chế cho vay và báo cáo sai lệch.

Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng vì cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.

Công ty bị phạt 175 triệu đồng do đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/5/2024, 31/7/2024, 30/9/2025 và 30/10/2025. Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm vừa nêu.

Chứng khoán Beta được thành lập ngày 6/12/2007 với vốn điều lệ ban đầu 135 tỷ đồng, trụ sở đặt tại TPHCM. Từ năm 2008 đến năm 2011, công ty này tăng vốn liên tục lên 400 tỷ đồng và duy trì cho đến hiện tại.

Logo Chứng khoán Beta (Ảnh: Website công ty).

Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều doanh nghiệp cũng bị phạt tiền do vi phạm về công bố thông tin.

Ngày 6/5, Công ty cổ phần Neo Floor bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin về báo cáo tài chính năm 2024, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên 2024 và năm 2024…

Trước đó một ngày, UBCKNN cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An của ông Trầm Bê.

Tổng số tiền phạt là 92,5 triệu đồng, do chậm công bố thông tin đối với các tài liệu: báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét năm 2024, báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025…