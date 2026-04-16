2 công ty chứng khoán EVS, Eurocapital cùng loạt bên bị phạt cả trăm triệu

Từ ngày 10/4 đến 15/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên tiếp ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp và công ty chứng khoán.

Phần lớn các vi phạm đều xoay quanh nghĩa vụ công bố thông tin, từ không công bố, công bố chậm đến công bố không đầy đủ. Trong đó, nhóm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng đáng kể, trải dài ở nhiều kỳ báo cáo.

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (mã chứng khoán: EVS) bị phạt tổng cộng 290 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, cung cấp dữ liệu không đầy đủ, không chính xác về khách hàng theo yêu cầu của UBCKNN.

Chứng khoán EVS còn bị xác định bố trí nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề đảm nhiệm vị trí trưởng phòng môi giới và trực tiếp thực hiện mở tài khoản giao dịch cho khách hàng trong giai đoạn kéo dài từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2024. Ngoài ra, công ty cũng không công bố một số báo cáo liên quan đến trái phiếu…

Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital cũng bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng vì các lỗi không công bố thông tin về các giao dịch có giá trị lớn, không lưu giữ tài liệu liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu trong một đợt phát hành.

Ở lĩnh vực kinh doanh khác có Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) bị phạt 262,5 triệu đồng, nguyên nhân do công bố thông tin không đầy đủ, không đúng hạn, đồng thời thực hiện giao dịch với các bên liên quan khi chưa được cấp có thẩm quyền thông qua.

Bị phạt hàng trăm triệu đồng còn có Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 (mức phạt 152,5 triệu đồng) do không báo cáo và báo cáo chậm nhiều tài liệu tài chính, nghị quyết trong giai đoạn kéo dài từ năm 2019 đến 2025. Doanh nghiệp này đồng thời không công bố đầy đủ các giao dịch với bên liên quan trong báo cáo quản trị.

Ngoài các bên bị phạt tiền trăm triệu đồng, loạt đơn vị khác như Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, Công nghệ Khải An, Kho vận Tân Cảng… cũng bị phạt mức dao động từ 85 đến 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt báo cáo về tình hình tài chính, sử dụng vốn và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu trong nhiều kỳ từ năm 2022 đến 2025.